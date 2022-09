Seleção Neymar exalta momento “100% e feliz” na temporada e projeta recorde de gols na Seleção Brasileira

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2022

Neymar foi um dos destaques da Seleção Brasileira no amistoso contra Gana. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Dentre várias boas respostas que a vitória da Seleção Brasileira sobre Gana deu ao torcedor, talvez uma das mais fortes tenha sido Neymar. Em mais uma ótima atuação, o camisa 10 deu duas assistências e foi bem em seu melhor momento na Europa nos últimos anos. Peça importante do Paris Saint-Germain, o jogador exaltou na zona mista do Estádio Oceáne, em Le Havre (FRA), a situação física.

“Estou jogando futebol, bem fisicamente. Isso me ajuda muito, meu problema nunca foi dentro de campo e sim algumas lesões, que atrapalharam. Quando eu estou 100%, inteiro e jogando futebol feliz, fica difícil para os adversários. As coisas vão acontecer naturalmente. Vou aprimorando cada vez mais. Óbvio que estou feliz de começar a temporada assim com bastante gols e muitas assistências. Espero continuar assim”, afirmou o jogador.

Caso marque três vezes no próximo amistoso da Seleção Brasileira, Neymar vai igualar Pelé em gols com a camisa amarela. Isso baseado no critério da Fifa, que conta apenas jogos entre seleções. O Rei tem 77, enquanto o atual camisa 10 tem 74.

“Se Deus quiser. Vou falar com o pombo (Richarlison) agora para ele me dar assistência. Dei duas para ele hoje (risos).”

A Seleção testou diante de Gana uma formação diferente com o quinteto ofensivo de Paquetá, Neymar, Vini Jr, Raphinha e Richarlison, que citou a ajuda defensiva de todos. Sobre isso, Neymar revelou uma conversa para que ninguém fosse sacrificado.

“Eu cheguei para eles no treino ontem e falei que era um time que, querendo ou não, a galera ia ver como ofensivo. Quatro atacantes, um meia ofensivo, que é o Paquetá. Falei que se a gente queria jogar juntos, tínhamos que nos ajudar. Ajudar na linha defensiva também e todo mundo correr. É gostoso isso, ninguém tem vaidade nenhuma. Somos amigos, em harmonia. Tanto os que estão jogando quanto os que estão fora”, finalizou.

Rumo a Paris

Agora a Seleção Brasileira embarca rumo a Paris para o último jogo antes da Copa do Mundo do Qatar. Na terça-feira, os comandados de Tite enfrentam a Tunísia no Parque dos Príncipes, casa do Paris Saint-Germain, às 15h30 (de Brasília). As informações são do site Lance.

