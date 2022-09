Seleção Com Neymar anfitrião e Disney como atração, elenco da Seleção Brasileira se divide em dia de folga

Lucas Paquetá, Bruno Guimarães e Pedro visitaram a Disney em Paris. (Foto: Reprodução/Instagram)

Nada como ter a estrela da companhia como anfitriã em um dia de folga. Ou então, poder curtir um parque da Disney nos arredores de Paris, na França. Pois foi assim que os jogadores da Seleção Brasileira se dividiram, no último sábado (24), para aproveitar o dia sem trabalho após a vitória de 3 a 0 sobre Gana, no penúltimo amistoso de preparação da equipe de Tite visando a Copa do Mundo do Catar.

Familiarizado aos ares de Paris, Neymar bancou o bom anfitrião e levou uma parte do grupo para uma confraternização na cidade.

Já o trio formado pelo atacante Pedro, e os meias Lucas Paquetá e ainda Bruno Guimarães optaram por conhecer a Disney. Em suas redes sociais, eles tiraram fotos no parque e curtiram o dia de folga.

“Dia incrível com os irmãos na Disney de Paris. Obrigado pela recepção”, postou Pedro, atacante do Flamengo, abraçado aos dois companheiros.

A reapresentação do grupo foi marcada para o final da tarde no hotel da seleção, já que o dia não tinha nada marcado pelo estafe de Tite. O elenco voltou aos treinos neste domingo, no estádio Sébastien Charléty, na capital francesa.

A partir desta segunda-feira, Tite já organiza o treinamento visando definir a equipe que começa como titular para o amistoso contra a Tunísia, no último jogo de preparação antes da disputa da Copa do Mundo do Catar.

Visita ilustre

A Seleção Brasileira recebeu uma visita ilustre neste domingo (25). Na preparação para enfrentar a Tunísia, na terça-feira (27), em Paris, o treino no Estádio Sébastien Charléty foi acompanhado pelo tetracampeão mundial Raí. Em entrevista para a CBF TV, o ex-meia elogiou o ambiente brasileiro e disse que está esperançoso para a conquista do hexacampeonato.

“Só de chegar aqui o coração bate mais forte. Ano de Copa é aquele misto, aquela tensão e todo mundo se preparando muito bem. A gente vê que o clima é muito bom. Incrível a comissão técnica como tem harmonia, como tem uma integração entre eles. Isso passa para os jogadores e a gente sente essa vibração muito boa. E mais que especial, é um prazer e uma honra estar aqui com o pessoal nesse ano”, disse Raí.

No treino deste domingo, Raí reencontrou Taffarel, com quem foi campeão da Copa do Mundo de 1994. Além do ex-goleiro e atual preparador de goleiros da Seleção Brasileira, Raí também conversou com César Sampaio e Juninho Paulista, ex-companheiros da amarelinha e que fazem parte da comissão técnica.

“Pessoal da minha geração já está tudo mancando (risos). Taffarel é quem está mais inteirão, ele foi o primeiro que eu vi e já veio um monte de lembranças de 1994, da vitória da Copa do Mundo, da preparação, do companheirismo. Tinha muito tempo que a gente não se via, mas parece que foi ontem. Criou uma ligação tão forte, tão intensa e isso tem de ser admirado”, qualificou.

Por fim, Raí se mostrou otimista para a Copa do Mundo FIFA 2022 Qatar. Atualmente como dirigente no Paris FC, o tetracampeão mundial colocou o Brasil como um dos favoritos ao título.

“Tem tudo para vir o hexa, mas vai ser bem difícil. Essa Copa não tem um grande favorito. O brasil está entre os melhores em qualidade de nível, de elenco, capacidade de trabalho da comissão técnica dos jogadores. Aqui tem muita gente bem preparada. São os detalhes que vão fazer a diferença no final. Eu estou muito esperançoso pelo hexa e está na hora já de ser campeão”. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

