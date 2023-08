Futebol Neymar exigiu mansão com 25 cômodos e jatinho para fechar o contrato com o Al-Hilal

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo Neymar, a contratação é uma oportunidade de aumentar ainda mais seu nome no cenário esportivo. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neymar teria feito uma série de exigências antes de aceitar jogar no Al-Hilal, da Arábia Saudita, com direito a uma mansão de 25 cômodos e um jatinho. A informação é do jornal The Sun, da Inglaterra. A residência também terá que contar com uma piscina nas medidas pedidas pelo jogador: o periódico disse que será de 10 metros de largura e 40 metros de comprimento, no mínimo, podendo ser um pouco mais.

Neymar quer contar com cinco funcionários na mansão, sendo duas pessoas para limpeza e um chef local, que acompanharia um chef pessoal do jogador. Seriam profissionais que estivessem em tempo integral no local.

Suco de açaí da marca favorita de Neymar, além de refrigerantes para a família e amigos do brasileiro teriam que ser recorrentes e não poderiam faltar na geladeira do craque.

Nas folgas que o jogador tiver do clube, ele teria exigido que o Al-Hilal baque os custos de hotéis e restaurantes no período.

Para transporte, o jogador brasileiro exigiu, pelo menos, sete carros. Um Bentley Continental GP, um Aston Martin DBX, uma Lamborghini Huracan, três Mercedes G Wagon e uma van Mercedes. Por fim, além de requisitar um motorista disponível 24 horas para os veículos, Neymar também pediu um jato particular.

Jogador global

A saída de Neymar do PSG para o Al-Hilal gerou muitos questionamentos sobre a motivação do craque brasileiro com o futebol, mas para ele, é uma oportunidade de aumentar ainda mais seu nome no cenário esportivo. Em entrevista para à TV oficial do clube, o jogador acredita se tratar de um mega desafio.

“Eu conquistei muito na Europa e desfrutei de momentos especiais, mas eu sempre quis ser um jogador global e me testar com novos desafios e oportunidades em novos lugares”, disse.

“Eu quero escrever uma nova história no esporte, e a Saudi Pro League tem uma energia tremenda e jogadores de qualidade no momento. Ouvi muito e aprendi que estou acompanhando uma longa lista de jogadores brasileiros que jogaram na Arábia Saudita ao longo dos anos, então acredito que este é um lugar desejado”, concluiu.

De acordo com informações de jornais europeus, ele vai faturar cerca de 320 milhões de euros (R$ 1,7 bilhão) por duas temporadas. Segundo o jornal francês L’Equipe, o PSG vai ganhar 90 milhões de euros (cerca de R$ 483 milhões) com a venda do atleta que lhe custou 222 milhões de euros há seis anos. As informações são do portal de notícias Terra.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/neymar-exigiu-mansao-com-25-comodos-e-jatinho-para-fechar-o-contrato-com-o-al-hilal/

Neymar exigiu mansão com 25 cômodos e jatinho para fechar o contrato com o Al-Hilal

2023-08-16