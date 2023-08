Futebol Zagallo respira sem ajuda de aparelhos e seu estado de saúde é estável

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2023

Zagallo está internado desde a última terça-feira (15) por conta de uma infecção urinária. (Foto: Divulgação/CBF)

Internado desde a última terça-feira (15) no Hospital Barra D’Or, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, por conta de uma infecção urinária, Zagallo, ex-treinador da Seleção Brasileira, respira sem a ajuda de aparelhos e o seu estado clínico é estável, segundo boletim médico do hospital. Ele está sob os cuidados da médica Márcia Ladeira, que cuida da saúde dele há cerca de 20 anos.

Segundo o boletim médico da data dessa quarta-feira (16), “o Sr. Mário Jorge Lobo Zagallo se encontra internado no Hospital Barra D’Or, para tratamento de infecção urinária. Está clinicamente estável, lúcido e respirando sem a ajuda de aparelhos. Sem previsão de alta hospitalar”.

Zagallo voltou a estar hospitalizado após quase um ano. Em julho de 2022, ele esteve internado em unidade semi-intensiva para tratar uma infecção respiratória.

Na última quarta (9), Zagallo fez aniversário de 92 anos. O Velho Lobo, como é conhecido, celebrou a data com a família.

Em outubro, o ex-jogador e treinador foi homenageado com uma estátua de cera no museu da Seleção, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), também na Barra da Tijuca.

“É um dia muito importante para o futebol brasileiro e para a CBF. Estamos há um mês do início da próxima Copa do Mundo, e ninguém entende mais dessa competição que o Zagallo. Ele já disputou sete Copas do Mundo, é o Senhor Seleção Brasileira. Diante de tanta história, qualquer homenagem é pouca para Zagallo. Muito obrigado por tudo”, disse à época Ednaldo Rodrigues na abertura do evento, minutos antes de revelar a estátua aos presentes.

Inspirada na sua última passagem como técnico da Seleção Brasileira, a obra levou cerca de dois anos para ficar pronta e envolveu 26 artesãos. Com 30 quilos, ela foi confeccionada pelo mesmo ateliê responsável pelas estátuas de Marta e Pelé. Para a produção, foram mais de 300 medições feitas ‘in loco’, na casa do Velho Lobo, e quase 500 fotos. A semelhança impressionou os presentes.

“Jamais vou esquecer na minha vida as conquistas. Eu não pensei que viria aqui na CBF um dia com essa representação. É impressionante! Eu jamais pensei em poder bater um papo com o Zagallo”, comentou na ocasião um emocionado Velho Lobo, que estava acompanhado de filho e neto no evento.

Tetracampeão mundial pela Seleção Brasileira, sendo duas vezes como jogador (1958 e 1962), uma como treinador (1970) e uma como coordenador técnico (1994), o Velho Lobo – como é conhecido – fez aniversário no último dia 9 de agosto. Ele também dirigiu o Brasil nas Copas do Mundo de 1974 (quarto lugar) e 1998 (vice), além de assistente técnico no Mundial de 2006 (queda nas quartas de final). As informações são do jornal O Globo, do portal de notícias G1, da Agência Brasil e da CBF.

