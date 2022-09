Seleção Neymar fala sobre teste psicológico do Brasil contra Tunísia: “Não somos mais garotos”

Neymar foi o autor do terceiro gol da Seleção Brasileira na partida. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

O Brasil goleou a Tunísia por 5 a 1 no último amistoso antes do início da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira (27), no Parque dos Príncipes, em Paris. Neymar, autor do terceiro gol da Seleção Brasileira, falou sobre o teste psicológico que a equipe teve que encarar, já que os comandados de Tite encontraram um clima hostil no Parque dos Príncipes.

“Nosso time teve a cabeça boa, jogamos futebol e conseguimos vencer. A gente já não é mais criança, apesar dos jovens do nosso time, são jogadores de equipe grande. A gente trabalha essa parte psicológica faz tempo”, comentou Neymar em zona mista.

Ao longo do jogo, torcedores da Tunísia acenderam um laser verde no rosto dos jogadores da Seleção, além de vaiar cada posse de bola da equipe.

Na comemoração do gol de Richarlison, uma banana foi atirada no gramado. A CBF se manifestou contra o episódio de racismo em suas redes sociais. “Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa”, comentou a entidade.

O Brasil goleou a Tunísia com gols de Raphinha (duas vezes), Richalison, Neymar e Pedro. O zagueiro Montassar Talbi fez o tento solitário da Tunísia, na etapa inicial.

Agora, a Seleção Brasileira só volta a campo para a estreia na Copa do Mundo. A equipe de Tite estreia contra a Sérvia, no dia 24 de novembro, às 16 horas (de Brasília). Suíça e Camarões também estarão no caminho brasileiro durante a fase de grupos.

Do lado da Tunísia, esse também foi seu último jogo antes da Copa do Mundo. Os africanos estão no grupo D, com Dinamarca (rival da estreia, no dia 22 de novembro), França e Austrália.

Racismo

A vitória da Seleção Brasileira sobre a Tunísia no último jogo antes da Copa do Mundo ficou manchada por mais um episódio de racismo no futebol. Depois do gol de Richarlison, o segundo do Brasil, uma pessoa na arquibancada atirou uma banana no campo de jogo. Após a partida, o atacante lamentou o ocorrido e “agradeceu” por não ter visto na hora.

“A gente fica triste por esse momento. Espero que possam reconhecer esse cara, essa pessoa que jogou a banana. E que possam ser punido e a punição sirva de exemplo para que não possa acontecer mais, ainda mais dentro de um estádio. Ali eu não vi e dei graças a Deus, de cabeça quente não sei o que poderia acontecer. Que possa ser punido”, disse o jogador na zona mista do estádio.

Além do jogador a CBF também repudiou o ato, assim como a comissão técnica. Os seguranças do Parque dos Príncipes tentaram identificar quem jogou a banana, mas não conseguiram. As informações são da Gazeta Esportiva e do site Lance.

