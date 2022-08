Futebol Neymar fecha novo patrocínio antes da Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Neymar foi anunciado como novo embaixador da Budweiser nesta terça-feira. (Foto: Divulgação)

Neymar foi anunciado como novo embaixador da Budweiser nesta terça-feira (9). O craque brasileiro fará participações em ações comerciais, incluindo a campanha mundial para a Copa do Mundo do Qatar, no fim deste ano.

A primeira ação comercial já foi divulgada nesta terça, com intuito de familiarizar Neymar e Budweiser. A mandatária da marca no Brasil, Carolina Caracas, mostrou enorme satisfação pela parceria com o camisa 10 da Seleção Brasileira.

“A Budweiser tem o Brasil como um de seus principais mercados globalmente e, quando falamos em Copa do Mundo, não tem como não falar de Seleção Brasileira e Neymar Jr. A parceria com Neymar vai nos ajudar a fazer a nossa campanha de Copa do Mundo ainda maior e conectada com nosso público-alvo”, disse.

Neymar também fez questão de exaltar o novo vínculo com a marca americana. De olho na conquista da Copa do Mundo, o craque brasileiro falou sobre o importante ano de 2022 para o legado de sua carreira.

“Estou muito orgulhoso pela parceria com a Budweiser para transformar sonhos em realidade em um ano importante para mim e para o futebol mundial”, finalizou.

Curiosamente, a Budweiser não é unanimidade na Copa do Mundo. O Qatar é o primeiro país muçulmano a sediar um Mundial e, de acordo com suas regras, o consumo de bebidas alcóolicas é restrito. Mesmo assim, a venda não será proibida e deve acontecer em locais específicos.

Atuação no PSG

Às vésperas do início da Copa do Mundo, Neymar tem seu melhor início atuando com a camisa do Paris Saint-Germain. Em duas partidas oficiais disputadas até o momento, o camisa 10 da Seleção Brasileira anotou três gols, contribuiu com três assistências e conquistou a Supercopa da França.

O começo do astro dá esperança para Tite & Cia, que terão como principal objetivo do ano a disputa do Mundial no início de novembro. Camisa 10 da Seleção, Neymar poderá chegar ao Qatar embalado e possivelmente em plena forma, visto que este ano o torneio ocorrerá pela primeira vez no fim do ano, período que coincide com o meio da temporada europeia.

O site Lance divulgou um apanhado com o início de Neymar desde sua chegada ao clube de Paris.

2017/2018

Em seu primeiro ano pelo PSG, Neymar não chegou a tempo de disputar a Supercopa da França contra o Monaco e perdeu a estreia da equipe no Campeonato Francês. No entanto, em seus dois primeiros jogos da Ligue 1, diante de Guingamp e Toulouse, o atacante também marcou três gols e deu três assistências.

2018/2019

Em sua segunda temporada, Neymar disputou apenas 14 minutos da Supercopa da França e não produziu muitos números. Na estreia da Ligue 1 diante do Caen, o brasileiro anotou um gol e chegou na 3ª rodada do Campeonato Francês com três gols e uma assistência.

2019/2020

Após iniciar a temporada se recuperando de uma lesão, Neymar estreou apenas em setembro. O atleta marcou dois gols em duas partidas contra o Strasbourg e Lyon, mas demorou até outubro, na 9ª rodada da Ligue 1, para marcar quatro gols e ultrapassar os números do forte início do jogador em 2022/2023.

2020/2021

Durante a pandemia da Covid-19, Neymar estreou apenas na segunda partida do PSG contra o Olympique Marseille, mas acabou sendo expulso. O atacante marcou seus dois primeiros gols e contribuiu com uma assistência apenas na 6ª rodada do Campeonato Francês. Apenas em novembro, após oito partidas disputadas, o craque igualou os números atuais.

2021/2022

Na última temporada, Neymar perdeu os quatro primeiros jogos do PSG e estreou sem gols ou assistências diante do Reims. O camisa 10 chegou a marca de três gols e três assistências somente em novembro após 12 partidas disputadas. As informações são do site Lance.

