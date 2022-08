Futebol Futebol brasileiro terá 20 dias de sequência de decisões

9 de agosto de 2022

Atlético-MG e Palmeiras em jogo de ida pela Libertadores. (Foto: Cesar Greco/Palmeira)

Por conta da agenda encurtada pela Copa do Mundo, a temporada do futebol brasileiro já começa a se aproximar da reta final. Com semanas decisivas em sequência, os próximos 20 dias serão fundamentais para os clubes da Série A.

Neste meio de semana, por exemplo, serão definidos os semifinalistas da Libertadores e da Sul-Americana. Até o dia 28 de agosto, serão disputadas também, pela Copa do Brasil, os jogos de volta das quartas de final e ida da semifinal, além de três rodadas importantíssimas na disputa do título do Campeonato Brasileiro.

Além de Flamengo e Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG, já eliminados na Copa do Brasil, se enfrentam nesta quarta-feira em São Paulo jogando a vida na Libertadores – e até na temporada, no caso dos mineiros. A 13 pontos de distância do time de Abel Ferreira, que nada de braçadas no Brasileirão, o Galo precisa vencer para avançar. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis. A vitória do Verdão dá a vaga aos paulistas.

O Palmeiras, aliás, terá, além do jogo decisivo na competição internacional, três rodadas de confrontos diretos pela frente no Brasileirão. Por isso, Abel Ferreira montou uma estratégia especial para a sequência e conseguiu preparar a equipe fisicamente. Conforme informou o portal de notícias Uol, a ideia é que o técnico português não precise poupar o time nenhuma vez até a partida contra o Fluminense.

Também nesta semana, o Athletico-PR precisa vencer o Estudiantes na Argentina para avançar na Libertadores (o primeiro jogo foi 0 a 0). Na Sul-Americana, o Atlético-GO, que venceu o Nacional por 1 a 0 na ida, o São Paulo, que venceu o Ceará por 1 a 0 no Morumbi, e o Inter, que empatou por 0 a 0 com o Melgar no Peru, tentarão confirmar o favoritismo e avançar para as semifinais.

Já no próximo fim de semana, a 22ª rodada do Brasileirão reserva duelo entre Palmeiras e Corinthians, líder e vice-líder do campeonato, em Itaquera, além de Flamengo x Athletico-PR, que, a nove e oito pontos do Palmeiras, respectivamente, acompanham a briga pelo topo.

Na semana do dia 17, quatro clubes ficarão pelo caminho e outros quatro avançarão para as semifinais da Copa do Brasil. Entre os confrontos, o Atlético-GO tem a maior vantagem. Na ida, o time de Jorginho venceu o Corinthians em casa por 2 a 0.

Nos finais de semana dos dias 21 e 28, serão realizadas as 23ª e 24ª rodadas do Brasileirão, protagonizadas pelos jogos do Palmeiras contra o Flamengo, no dia 21, na Allianz Parque, e contra Fluminense, terceiro colocado, no dia 28. Na semana entre as duas partidas serão realizados, ainda, os jogos de ida da Copa do Brasil. As informações são do jornal O Globo.

