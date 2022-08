Futebol Confederação Brasileira de Futebol tem lista de 18 jovens com potencial de “melhor jogador do mundo”; saiba quem são

Por Redação O Sul | 9 de agosto de 2022

Rodrygo é uma das apostas da CBF para o Brasil voltar a ter o melhor jogador do mundo até 2030. (Foto: Nike)

Uma lista do Centro de Pesquisa e Análise da Seleção Brasileira tem 18 nomes com potencial para ser o melhor jogador do mundo. A lista completa tem quase 10 mil jogadores analisados em mais de duas mil partidas acompanhadas por observadores da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) entre janeiro de 2021 e julho de 2022. Os cinco principais jogadores nascidos a cada ano foram classificados como “top” e representam 0,3% do total. Outros são vistos como “selecionáveis”, “em monitoramento” ou “em observação”.

“A gente tem um planejamento para a geração 2030. O objetivo é formar bem e com espírito vitorioso. As gerações que vêm aí do futebol brasileiro são espetaculares. O dia a dia me dá confiança (de que o país terá de novo um melhor do mundo). Os treinos que a gente faz na Granja Comary e a qualidade individual de cada atleta dão essa certeza”, disse o coordenador das seleções de base da CBF, o tetracampeão mundial Branco, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.

Foi em 2007 a última vez que um jogador brasileiro venceu o prêmio de melhor do mundo. Quando Kaká esteve no topo entre todos os atletas de futebol do planeta, muitos dos nomes citados ainda nem sequer jogavam futebol. As apostas da CBF são para os ciclos das Copas do Mundo de 2026 e 2030. Nomes já consolidados no cenário mundial como Neymar e Vini Jr, por exemplo, não estão no levantamento.

“Começamos a abrir o campo de observação. A gente precisa ter controle geral do mercado porque trabalhamos em todas as seleções. Precisamos ter uma linha de trabalho boa porque o Brasil é um celeiro. A base sempre foi a saída para o futebol brasileiro. Temos tudo monitorado, mas a pandemia prejudicou muito por não podermos viajar. Temos uma ferramenta online para isso, mas in loco é sempre melhor. Você vê como é o atleta, conversa com as pessoas do clube dele, com familiares…”, explica Branco, que coordena os times desde o sub-15 até a seleção olímpica.

Branco acredita que alguns deles vencerá a eleição de melhor do mundo da Fifa. “Tenho certeza de que vai acontecer.”

Veja a lista de 18 nomes selecionados pela CBF:

– Rodrygo (atacante, Real Madrid-ESP);

– Martinelli (atacante, Arsenal-ING);

– Yuri Alberto (atacante, Corinthians);

– Kaio Jorge (atacante, Juventus-ITA);

– Reinier (meia, Real Madrid);

– Lázaro (meia, Flamengo);

– Marcos Leonardo (atacante, Santos);

– Matheus Martins (atacante, Fluminense);

– Patryck (lateral esquerdo, São Paulo);

– Vinicius Tobias (lateral direito, Real Madrid);

– Andrey (meia, Vasco);

– Angelo (atacante, Santos);

– Vitor Roque (atacante, Athletico);

– Nathan Ribeiro (atacante, Grêmio);

– Matheus Gonçalves (meia, Flamengo);

– Endrick (atacante, Palmeiras);

– Pedrinho (meia, Corinthians);

– Luis Guilherme (meia, Palmeiras).

As informações são do jornal O Globo.

