Neymar sentiu lesão em sua última partida, em 4 de novembro. (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

Restavam quatro minutos para o fim do tempo regulamentar da partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Esteghlal, do Irã, válida pela Champions League da Ásia, quando Neymar deixou o gramado, lentamente, reclamando de dores na coxa direita, apenas 28 minutos depois de ter entrado em campo.

O jogo, no dia 4 de novembro, era apenas o segundo do craque em 2024 após 369 dias de afastamento por causa de uma grave lesão no joelho esquerdo. Também acabou sendo sua última partida oficial pela equipe saudita.

Contratado em agosto de 2023 por 320 milhões de euros (cerca de R$ 1,7 bilhão na cotação da época), em um contrato que incluía salários, luvas e acordos comerciais, o atacante teve passagem bem aquém do que projetava o clube com o alto investimento.

Na segunda-feira (27), as partes oficializaram o rompimento do contrato. Em breve comunicado, o time informou que a rescisão foi em comum acordo. Neymar já vinha negociando o distrato havia algumas semanas, desde que passou a tratar de seu retorno ao Santos, confirmado nessa terça (28).

Em duas temporadas vinculado ao Al Hilal, Neymar disputou apenas sete partidas, sendo quatro como titular, com um total de 428 minutos jogados e somente um gol marcado, contra o Nassaji Mazandaran, do Irã, em 3 de outubro de 2023, pela Champions da Ásia.

Sucessivas lesões e longos períodos de recuperação reforçaram uma marca negativa do brasileiro, que tem feito menos partidas ano após ano.

Desde sua participação na última Copa do Mundo, em 2022, no Qatar, quando ainda era jogador do Paris Saint-Germain, ele entrou em campo apenas 20 vezes, considerando compromissos pela equipe francesa (9), Al Hilal (7) e seleção brasileira (4).

Nesse período, o jogador sofreu quatro lesões, incluindo a mais grave de sua carreira, uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo, que o deixou sem atuar por mais de um ano.

O período de inatividade o impediu de conquistar a confiança de Jorge Jesus. O técnico do Al Hilal optou por não inscrever o atleta na liga saudita mesmo após a sua recuperação. Antes de sofrer sua mais recente lesão, na coxa direita, vinha atuando apenas em jogos pela Champions.

Barcelona

De acordo com a base de dados do site especializado oGol, desde a temporada 2016/17, quando vestiu pela última vez a camisa do Barcelona, o jogador nunca mais conseguiu passar da marca de 40 partidas por equipes em uma mesma temporada —em seu último ano pelo time catalão, fez 45 jogos.

Nas seis temporadas em que jogou pela equipe francesa, Neymar teve média de apenas 28,8 partidas por ano, uma queda de 38% em relação à sua média de 46,5 jogos pelo Barcelona.

Enquanto vestia a camisa do time catalão, seu problema físico mais grave foi a fratura na terceira vértebra lombar, ocorrida durante a Copa do Mundo de 2014. A partir de fevereiro de 2018, já como atleta do PSG, o jogador passou a ter lesões mais frequentes.

Imagem de festeiro

As ausências constantes o impediram de ajudar o time em momentos decisivos, sobretudo em jogos da Champions League, o grande sonho do clube de Paris. Isso afetou sua imagem com a torcida e foi fator determinante para sua saída da equipe.

Na Arábia Saudita, ele nem sequer teve a chance de construir uma relação mais profunda com os torcedores. Com duas lesões durante sua passagem pelo Al Hilal, contabilizou mais problemas físicos do que gols.

Também pesou contra sua imagem o fato de ele não abrir mão de curtir a vida mesmo em períodos de recuperação, como organizar um cruzeiro em alto-mar na reta final do tratamento após a cirurgia no joelho esquerdo — ele até divulgou fotos para mostrar que continuou recebendo cuidados médicos, o que não foi suficiente para evitar críticas.

Foco na Seleção

Em seu retorno ao futebol brasileiro, Neymar tem como principal objetivo recuperar seu espaço na seleção brasileira, a pouco mais de um ano da próxima Copa do Mundo, em 2026, sediada de forma conjunta por Estados Unidos, México e Canadá.

O técnico Dorival Júnior já disse diversas vezes que deseja contar com o craque na jornada até o Mundial, principalmente para ajudar a seleção a sair da má fase que vive nas Eliminatórias. O Brasil, atualmente, é apenas o quinto colocado na classificação. Seis países garantem vaga direta na Copa.

Neymar não entra em campo pela seleção brasileira desde outubro de 2023, justamente quando sofreu a grave lesão no joelho esquerdo, durante partida contra o Uruguai, pelo classificatório para o Mundial.

