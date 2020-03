Magazine Neymar foge da quarentena e faz compras em supermercado de Angra dos Reis

Por Redação O Sul | 24 de março de 2020

Craque do PSG foi visto fazendo compras em um supermercado dentro do Shopping Piratas, em Angra dos Reis Foto: Instagram/neymarjr Craque do PSG foi visto fazendo compras em um supermercado dentro do Shopping Piratas, em Angra dos Reis. (Foto: Instagram/neymarjr) Foto: Instagram/neymarjr

Mesmo com várias campanhas para todos ficarem em sua casas por conta do coronavírus não se espalhar ainda mais, Neymar acabou fugindo da quarentena e não seguindo as recomendações governamentais e do Ministério da Saúde.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o craque do PSG foi visto fazendo compras em um supermercado dentro do Shopping Piratas, em Angra dos Reis, na manhã do último sábado (21).

Ainda de acordo com o veículo carioca, as compras do atleta eram de grande proporção contendo muitas sacolas e bolsas nos carrinhos do mercado.

Dispensado pelo Paris Saint-Germain desde o começo do mês de março, devido a pandemia que parou o mundo todo, Neymar resolveu vir para o Brasil para se isolar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

