Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

"Sinceramente, após a Copa do Mundo, vencendo, se Deus quiser, não tenho nem ideia do que eu vou fazer", disse. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Vivendo grande fase com a camisa do Paris Saint-Germain (PSG), Neymar está ansioso pelo início da Copa do Mundo do Catar. Em entrevista ao “Esporte Espetacular”, da TV Globo, o camisa 10 da Seleção Brasileira reafirmou a união da equipe antes do torneio.

“Você vê que todo mundo luta, briga um pelo outro. Quando você tem uma amizade a mais é óbvio que você vai defender os seus amigos ali dentro de campo. Foi o que aconteceu ali. Não precisei fazer nada, ainda dei uma acalmada depois, mas tá tudo certo”, explicou o atacante sobre ser defendido por seus companheiros durante o amistoso contra a Tunísia após receber uma falta.

O atleta, que tem contrato com o PSG até 2027, não revelou seus planos para o período após a Copa do Mundo. No entanto, a comemoração está garantida em caso de título para o Brasil.

“Sinceramente, após a Copa do Mundo, vencendo, se Deus quiser, não tenho nem ideia do que eu vou fazer. Mas com certeza eu vou comemorar bastante.”

A Seleção Brasileira estreia no Mundial no próximo dia 24 de novembro diante da Sérvia. Os comandados de Tite enfrentam Suíça e Camarões na sequência em busca de uma vaga nas oitavas de final da competição.

