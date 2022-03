Esporte Neymar minimiza seca de gols na Liga dos Campeões e foca em vitória do PSG contra o Real Madrid: “Nasci para vencer”

Por Redação O Sul | 8 de março de 2022

Neymar, em treino do PSG na véspera do jogo com o Real Madrid. (Foto: Reprodução)

Você lembra quando foi o último gol de Neymar na Liga dos Campeões? Faz mais de um ano. Foi em dezembro de 2020. Há nove jogos sem marcar no torneio, o brasileiro não liga para seu jejum. Especialmente na véspera de um jogo decisivo. Antes de encarar o Real Madrid com o Paris Saint-Germain, o atacante reiterou que seu foco é apenas na classificação.

“Na minha cabeça nunca fui egoísta, sempre joguei em prol da equipe. Sempre me doei pelos meus companheiros. Não me importa se faço gol, ou se dou assistência, ou se fico sem fazer assistência, sem fazer gol, o que importa é ganhar”, disse o brasileiro, em entrevista à TNT Sports.

“É para isso que nasci. Nasci para vencer, nasci para ganhar. Estou aqui para ganhar. Se eu completar mais um jogo sem gol na Champions, pouco me importa. Quero sair com a vitória, com a classificação, que é o mais importante”, declarou o brasileiro.

Neymar ainda não balançou as redes na atual edição do torneio e tem apenas quatro gols em 18 jogos na temporada 2021/2022. Ao comentar sobre seu jejum na Liga dos Campeões, o brasileiro fez uma reflexão sobre a importância que é dada a tais estatísticas. E disse que contribui de outras formas com o time.

“Estatísticas… nos últimos anos falam muito disso, que tem que fazer 60 gols no ano para ganhar Bola de ouro, tem que dar 50 assistências para isso, aquilo… tem que ganhar o título da Champions. Futebol levou um caminho diferente. Vi esta semana o Guardiola falando disso e vou pela mesma linha. Se pega 10, 15 anos atrás, o melhor do mundo não ganhava Champions e nem fazia 50 gols no ano. Era o que ele produzia para a equipe e o que ele produzia para o futebol”, declarou o jogador.

No jogo de ida em Paris, na França, Neymar saiu do banco em seu retorno de dois meses de afastamento devido a uma lesão no tornozelo. Ele deu a assistência para o gol de Mbappé na vitória por 1 a 0. Nesta quarta-feira (9), o brasileiro deve ser titular no Santiago Bernabéu. A partida acontece às 17h.

O PSG avança com um empate. Uma vitória do Real por um gol de diferença leva a decisão para prorrogação e pênaltis. O gol fora de casa não é mais um critério de desempate.

