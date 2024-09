Esporte Neymar posta foto treinando no Al Hilal: “Agora é só alegria”

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atacante brasileiro ainda não tem data marcada para retornar aos gramados. Foto: Reprodução/Instagram Atacante brasileiro ainda não tem data marcada para retornar aos gramados. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O atacante Neymar está em contagem regressiva para retornar aos gramados depois de mais de um ano sem atuar por conta de uma lesão grave no joelho. Em sua conta do Instagram, o jogador publicou neste domingo, 29, fotos do seu primeiro treinamento com o elenco do Al Hilal e comemorou a nova etapa da sua recuperação.

“Voltei! Feliz em estar de volta ao grupo… agora é só alegria”, escreveu o camisa 10 na publicação. Entre a cirurgia e o primeiro treino com o restante do elenco do Al Hilal, o brasileiro viveu altos e baixos em sua recuperação e precisou adiar algumas vezes a projeção de reestreia pela equipe saudita.

Com a parte física mais ajustada, as atenções foram voltadas para as possíveis datas de reestreia do brasileiro pelo time. Segundo o próprio Jorge Jesus, técnico do Al Hilal, esse momento acontecerá apenas em 2025. Além do fator médico, que ainda é tratado com cautela pelo clube, apesar do avanço positivo, a equipe precisa lidar com uma questão burocrática para contar com Neymar na liga saudita.

Isso porque o Al Hilal tem um limite máximo de estrangeiros para ser inscrito na competição. Para contar com Neymar em campo, o clube precisaria abrir mão de um dos nomes que têm em seu elenco de fora da Arábia Saudita. Isso deve acontecer a partir de janeiro, quando um ou mais nomes de fora do país devem ser negociados pelo clube.

“Neymar é um jogador importante para o Al Hilal e para a liga saudita em geral. Eu não posso, no entanto, especificar uma data de retorno para ele”, disse Jorge Jesus em coletiva pela equipe.

Em 2024, os únicos jogos que Neymar pode ser relacionado são os Liga dos Campeões da Ásia, que tem vaga suficiente para a inscrição do atacante brasileiro. Pela seleção brasileira, ainda há compromissos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nos meses de novembro e dezembro. Mas, por enquanto, nada projetado para que Dorival Jr. conte com Neymar nestas convocações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/neymar-posta-foto-treinando-no-al-hilal-agora-e-so-alegria/

Neymar posta foto treinando no Al Hilal: “Agora é só alegria”

2024-09-29