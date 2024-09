Porto Alegre Maratona Internacional de Porto Alegre tem dupla vitória africana. No feminino deu Quênia; no masculino, Uganda

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Provas foram disputadas em avenidas e outros espaços públicos entre a Zona Sul e o Centro Histórico da cidade. (Foto: Lincoln Schindler/Divulgação)

Encerrando dois dias de programação a céu aberto, a 39ª Maratona Internacional de Porto Alegre chegou ao fim nesse domingo (29) com a disputa da prova principal de 42,2 quilômetros. A atleta Vivian Kiplagati, do Quênia, cruzou a linha de chegada em primeiro lugar na categoria feminina, ao passo que Maxwell Rotich, de Uganda, venceu entre os homens.

Ele completou o percurso em 2 horas, 42 minutos e 57 segundos. Já ele cravou 2 horas, 18 minutos e 55 segundos. O prêmio para cada um foi o mesmo: R$ 60 mil.

A queniana, que obteve o segundo lugar na edição do ano passado, agradeceu pelo apoio: “Dessa vez, vim para fazer uma prova ainda mais forte. Corri junto com outras atletas no começo, mas queria muito completar o percurso e dei o meu melhor por este objetivo, ainda mais com tanta torcida a me incentivar, chamando meu nome na reta final”.

O ugandense também se manifestou: “O percurso é muito bom, ainda que o clima estivesse um pouco difícil por causa da alta umidade do ar. Espero estar de volta na próxima edição e, quem sabe, quebrar o recorde do evento”.

No sábado, foram disputadas a Meia Maratona (pouco mais de 21 quilômetros), as Rústicas de 5 e 10 quilômetros e a Maratoninha (infantil). Já no domingo, o encerramento se deu marcado com a já mencionada corrida dos 42,2 quilômetros (distância olímpica), em paralelo à categoria especial (cadeirantes e pessoas com outras necessidades especiais.

Todas os percursos tiveram largada e chegada no Barra Shopping (Zona Sul), passando por locais como a orla do Guaíba, ruas, avenidas e outros espaços. Até mesmo o interior do Mercado Público (Centro Histórico) esteve na rota dos corredores.

Esta edição se tornou a maior da Maratona Internacional de Porto Alegre, realizada desde 1983. Além de 18,5 mil inscritos, foram oferecidos R$ 645 mil em premiação, maior montante entre eventos de atletismo no País neste ano. O evento é organizado pelo Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa) e conta com apoio institucional da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), mais o patrocínio de empresas privadas.

Feminino

– Vivian Kiplagati (Quênia) – 2h42m57s.

– Franciane Moura – 2h43m35s.

– Susy Chemaimak (Quênia) – 2h44m12s.

– Susane Martins – 2h49m03s.

– Vaniclea dos Santos – 2h49m09s.

Masculino

– Maxwell Rotich (Uganda) – 2h18m55s.

– Elisha Barno (Quênia) – 2h20m11s.

– Samuel do Nascimento – 2h21m17s.

– Antonio de Araújo – 2h21m54s.

– Eliezer Santos – 2h23m21s.

(Marcello Campos)

