Inter No Beira-Rio, Inter bate o Vitória por 3 a 1 e vai ao 7º lugar no Brasileirão

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Colorado alcançou oito partidas de invencibilidade. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Jogando no estádio Beira-Rio na noite desse domingo (29) pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Inter bateu o Vitória-BA por 3 a 1. O Colorado subiu do oitavo para o sétimo lugar na tabela e só não ingressou na zona de classificação para a Copa Libertadores porque, apesar dos mesmos 45 pontos do Bahia (6º colocado), está em desvantagem nos critérios qualificados.

Alan Patrick bateu rasteiro o pênalti e abriu o placar da partida no primeiro tempo. Na segunda etapa, Wagner Leonardo descontou para os visitantes, mas Wesley decretou o placar final ao marcar o terceiro para os donos da casa.

O próximo compromisso da equipe gaúcha é contra o Corinthians, em São Paulo, no próximo sábado (5). Em caso de novo trunfo, a equipe sob o comando de Roger Machado alcançará nove partidas consecutivas de invencibilidade – são seis vitórias e dois empates. Já no dia 20 (domingo), será a vez de receber o Grêmio no estádio Beira-Rio.

A partida

O jogo começou movimentada. Em busca dos três pontos, as equipes foram ao ataque desde os momentos iniciais. Aos cinco minutos, Carlos Eduardo chegou a balançar a rede para a equipa baiana, mas a jogada foi anulada por impedimento.

Depois o Inter melhorou, passando a pressionar os visitantes com bons lances – primeiro Fernando, seguida Gabriel Carvalho. Aos 47 minutos, o Inter abriu o placar com Alan Patrick em cobrança de pênalti sofrida por Bruno Gomes.

Já aos cinco minutos do segundo tempo, o Colorado aumentou o placar com Wesley, depois de passar por dois defensores e acertar um bonito chute.

Com dois gols de desvantagem, o Vitória diminuiu com Wagner Leonardo aos 12 minutos. Lucas Esteves cobrou falta com perfeição e o zagueiro desviou, de cabeça. Já nos acréscimos, Wesley recebeu de Alan Patrick e, sem marcação, só empurrou a bola, rasteira, para o fundo da rede.

Ficha técnica

– Inter: Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Clayton Sampaio e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Tabata), Gabriel Carvalho (Bruno Henrique), Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Valencia (Lucas Alario). Técnico: Roger Machado.

– Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan Santos, Filipe Machado (Willian Oliveira) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Zé Hugo), Carlos Eduardo (Everaldo) e Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

– Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (RJ), com assistência de Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa-RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ). VAR: Daiane Muniz (Fifa-SP).

