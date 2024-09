Rio Grande do Sul Após revitalização, Casa de Saúde de Santa Maria reinaugura sua fachada

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Estrutura recebeu R$ 1 milhão de programa estadual na área da saúde. (Foto: Mauricio Tonetto/Palácio Piratini)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma cerimônia neste fim de semana marcou a reinauguração oficial da nova fachada da Casa de Saúde de Santa Maria (Região Central do Estado). A estrutura teve seu telhado, calçada e beirais restaurados e revitalizados com R$ 1 milhão em recursos do programa estadual “Avançar”.

A instituição receberá mais R$ 1,19 milhão para modernização do elevador de acesso ao setor das gestantes na maternidade. O processo está sob tramitação.

Presente ao evento com uma comitiva, o governador Eduardo Leite visitou o setor de tomografia do hospital, que recebeu da Secretaria Estadual da Saúde (SES) um moderno equipamento de radiologia. O equipamento foi adquirido mediante R$ 1,3 milhão do órgão e permite a realização de 700 exames por mês, em média.

“Essa casa de saúde atende demandas de traumatologia de todo o Estado, de modo que o investimento no tomógrafo foi fundamental”, salientou a titular-adjunta da SES, Ana Costa. “Como o hospital preste muitos serviços à população, também fizemos um complemento de R$ 3 milhões nos repasses de custeio.”

Diretora-presidente da Associação Franciscana de Assistência à Saúde (mantenedora da instituição), a irmã Liliane Alves Pereira acrescentou: “Essa construção não são apenas tijolos. É a história de muita gente que construiu essa instituição ao longo de muitos anos”.

Também presente no ato de inauguração, o prefeito Jorge Pozzobom lembrou ter nascido na maternidade da Casa de Saúde. Ele mencionou a satisfação de poder contemplar a estrutura da instituição agora revitalizada.

Região Norte

A Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul assinou convênios para liberação de R$ 11 milhões destinados à compra de equipamentos e materiais para hospitais que atendem no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em municípios da Região Norte gaúcha. Os recursos fazem parte do programa estadual “Avançar Mais”.

Um dos documentos prevê R$ 5 milhões para aquisição de aparelho de ressonância magnética pelo Hospital de Clínicas de Carazinho. De acordo com a direção da instituição, o equipamento será instalado na unidade de diagnóstico e deve entrar em operação até o segundo semestre do ano que vem. A projeção é de 400 exames mensais.

Em Passo Fundo, o investimento principal tem como foco o Hospital de Clínicas local. O Estado investirá R$ 5,3 milhões na aquisição de mais de 700 itens, incluindo desfibriladores, monitores cardíacos, móveis e materiais para setores como diálise, pediatria, unidade de cuidados intensivos, maternidade, internação médica e cirúrgica, além das unidades de internação clínica e cirurgia geral.

Os equipamentos viabilizarão a abertura de setores que tiveram obras concluídas em 2022, com um repasse de R$ 5,8 milhões na fase anterior do programa “Avançar”. Quando estiverem em funcionamento (dentro de 12 meses, no máximo), atenderão pacientes de toda a Região Norte.

Outros R$ 750 mil serão investidos na reforma e ampliação da Central de Materiais Esterilizados (CME) do Hospital de Olhos de Passo Fundo. De acordo com o comando da instituição, a nova CME – setor que processa, esteriliza e distribui materiais médicos – passará a atender os padrões do bloco cirúrgico da instituição.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/apos-revitalizacao-casa-de-saude-de-santa-maria-reinaugura-sua-fachada/

Após revitalização, Casa de Saúde de Santa Maria reinaugura sua fachada

2024-09-29