Rio Grande do Sul Em Pelotas, governador gaúcho visita área onde será modernizado o sistema contra enchentes

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Projeto prevê elevação para 4 metros na altura do dique do Balneário Valverde, na Praia do Laranjal. (Foto: Maurício Tonetto/Palácio Piratini)

O governador Eduardo Leite visitou nesse fim de semana a área de Pelotas (Região Sul do Estado) onde deve ser modernizado o sistema de proteção contra enchentes. Acompanhado da prefeita Paula Mascarenhas, ele esteve no ponto a partir do qual será elevado para 4 metros de altura o dique do Balneário Valverde, na Praia do Laranjal – um dos locais mais afetados pelas cheias de maio.

Estimado em cerca de R$ 25 milhões, o projeto prevê o redimensionamento da casa de bombas da região e obras de macrodrenagem por meio da construção de galerias pluviais e canais de escoamento. A proposta foi cadastrada pela administração municipal em chamamento no âmbito do plano gaúcho de reconstrução, adaptação e resiliência climática.

“O Plano Rio Grande tem a participação de toda a sociedade, com um papel fundamental das prefeituras, que estão na ponta, junto da população, e conhecem as necessidades locais”, frisou na ocasião o chefe do Executivo. “Chamamos os prefeitos a cadastrarem iniciativas de resiliência climática e garantiremos apoio e financiamento a esse projeto aqui em Pelotas, assim como para outras obras importantes em outros municípios.”

Vale lembrar que Pelotas é a cidade natal e que projetou o político tucano. Ele foi vereador (2008-2013) e prefeito (2012-2017), antes de chegar ao comando do governo gaúcho, em 2019 e novamente em 2022.

“Sofremos muito em maio justamente pela invasão das águas do canal São Gonçalo”, complementou a prefeita. “Esse dique vai proteger todo o bairro Laranjal, remodelar e modernizar todo o sistema de drenagem da Praia do Laranjal. Então, é drenagem por um lado e proteção por outro, com segurança, conforto e qualidade de vida pra população.”

Propostas

O prazo para envio dos projetos se encerrou na sexta-feira (27). Ao todo, foram recebidas 655 propostas de 110 cidades gaúchas. A Secretaria da Reconstrução Gaúcha vai analisar os projetos e, em seguida. as iniciativas escolhidas serão qualificadas para inclusão no “Plano Rio Grande”.

Equipes técnicas do governo estadual também verificarão a estratégia de financiamento das propostas, buscando fontes para a implementação dos projetos aprovados. Uma das possibilidades será o Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

O Plano Rio Grande conta com medidas de curto, médio e longo prazo e está dividido em três frentes: ações emergenciais, ações de reconstrução e o conjunto de medidas chamado Rio Grande do Sul do Futuro. Todos os projetos que compõem a iniciativa são informados no site, junto a uma breve descrição de cada um.

(Marcello Campos)

