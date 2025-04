Dicas de O Sul Gravataí terá o seu primeiro Festival de Cinema

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2025

A primeira edição do evento já está com inscrições abertas e segue até o dia 8 de junho Foto: Agência Brasília (Foto: Agência Brasília) Foto: Agência Brasília

Gravataí terá pela primeira vez um Festival de Cinema inteiramente voltado à valorização e ao fortalecimento do audiovisual produzido por aqui e pela região. A primeira edição do evento já está com inscrições abertas e segue até o dia 8 de junho.

Realizado pela Cia de Atores Independentes, com 25 anos de atuação em Gravataí, o festival é financiado com recursos da LPG (Lei Paulo Gustavo), por meio de edital público, e conta com o apoio da Prefeitura de Gravataí, por meio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), e do SESC Gravataí.

O Festival de Cinema de Gravataí acontecerá nos dias 28, 29 e 30 de agosto de 2025. A programação completa será divulgada após o processo de curadoria, conduzido por profissionais da área audiovisual selecionados pela Comissão Organizadora.

A Mostra Competitiva de Curtas-Metragens premiará com valores em dinheiro os primeiros colocados em três categorias principais:

•Produção Estadual: para curtas produzidos em qualquer município do Rio Grande do Sul;

•Produção Municipal Expandida: para filmes realizados em Gravataí e nos municípios vizinhos de Cachoeirinha, Sapucaia do Sul, Alvorada, Viamão, Novo Hamburgo, Glorinha e Taquara;

•Categoria Estudantil: para produções realizadas por estudantes da segunda fase do ensino fundamental (a partir do 6º ano) e do ensino médio, de escolas públicas ou privadas do estado.

Todos os curtas selecionados concorrerão automaticamente ao Prêmio Júri Popular.

As obras inscritas devem se enquadrar nos gêneros ficção ou documentário. Não serão aceitos filmes publicitários ou institucionais.

As inscrições podem ser feitas pelo site oficial: www.festivaldecinemadegravatai.com.br. A partir do dia 8 de abril, às 15h, estarão disponíveis o regulamento completo e o formulário de inscrição.

Paulo Adriane, proponente do projeto, destaca o impacto da iniciativa para a cidade:

“Estamos colocando Gravataí no mapa do audiovisual com um festival feito por e para quem acredita na força da arte local. É um passo importante para valorizar os nossos talentos e democratizar o acesso à produção cultural.”

Além das exibições, o festival contará com oficinas formativas gratuitas, com inscrições a partir de maio. Os cursos abordarão áreas como roteiro, direção, produção, fotografia e edição, para públicos iniciantes e avançados.

Para a coordenadora do projeto, Marlize Damin, envolver estudantes e educadores é essencial. “Queremos ver a cidade vibrando com as histórias que nascem aqui. O festival é uma plataforma para novos olhares, novas vozes e, principalmente, para quem sempre quis contar sua própria narrativa. As escolas terão papel fundamental nesse movimento.”

O evento também será uma vitrine para as produções realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, promovendo a visibilidade das obras e o fortalecimento da cadeia cultural no município. A organização reforça que é essencial ler atentamente todas as orientações antes de enviar os materiais e recomenda que os interessados não deixem para a última hora.

