Geral Neymar recebe as chaves de cobertura quadriplex avaliada em 20 milhões de reais

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2023

O apartamento fica em Balneário Camboriú e ainda não está totalmente pronto. (Foto: Reprodução)

Neymar, finalmente, é o feliz proprietário de uma cobertura quadriplex em Santa Catarina. O jogador comprou a gigantesca unidade ainda na planta e recebeu agora, três anos depois, as chaves de sua nova propriedade em Balneário Camboriú.

O apartamento ainda não está totalmente pronto. Obras de acabamento fazem parte do dia a dia da cobertura, como a colocação de piscina, pisos e metais, entre outros. A decoração do local é o próximo passo para que tudo fique pronto até o verão, época de alta temporada na cidade.

Durante o ciclone que ocorreu em julho em Santa Catarina, a cobertura deu uma leve balançada com a força dos ventos. É que a unidade de Neymar ocupa o alto de uma das duas torres de 281 metros e 81 andares do empreendimento chamado Yachthouse, por parecer mesmo um barco luxuoso. Estes são dois dos prédios mais altos do mundo.

Neymar, inclusive, não é o único famoso que ficará nas alturas. Luan Santana, Alexandre Pires e o sertanejo Sorocaba também adquiriram apartamentos por lá. E na mesma torre, o atacante terá a companhia de Arthur Melo, que já esteve na seleção brasileira e atua pelo ACF Fiorentina.

O “Neyplex” tem vista 360º de toda Balneário, com ponto alto da piscina que ficará no segundo andar dos quatro que ocupa, de cara para o mar. Ali, o atacante mandou instalar uma área gourmet, que já ganhou um guarda-corpo. Toda a torre é espelhada, garantindo a privacidade dos moradores ilustres, que terão dois helipontos. Um deles fica na unidade de Neymar, que também tem um elevador privativo.

Al Hilal

Em outra frente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano, especialista em negociações internacionais, o atacante Neymar estaria muito perto de acertar com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O repórter garante que o jogador, ainda do PSG, se impressionou com os valores oferecidos pelo clube da Ásia.

“O Al Hilal apresentou uma proposta importante a Neymar nas últimas horas. Fontes descrevem a proposta como ‘pesada’. As negociações estão em andamento em busca de um acordo e Neymar estaria tentado pela possibilidade. Estão em andamento os trabalhos por uma despedida do PSG em breve”, escreveu Fabrizio Romano.

“Neymar e Al Hilal têm conversas avançadas com documentos oficiais enviados para o jogador, para checagem. Depende de Neymar, mas o negócio está em andamento”, completou o jornalista, que logo depois viu a RMC, da França, também noticiar o iminente acordo entre as partes.

Neymar tem contrato com o PSG válido até junho de 2025. No entanto, as partes parecem não estar em lua de mel, e o clube francês promete não dificultar uma saída do craque brasileiro de 31 anos. Ney, aliás, chegou a negociar com o Barcelona, clube onde ficou de 2013 a 2017, quando foi para o próprio PSG. As informações são do jornal Extra e do portal de notícias Terra.

