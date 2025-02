Esporte Neymar reclama de estrutura no CT Rei Pelé e Santos deve retomar as obras para melhorias

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

O jogador deseja que o local se assemelhe aos grandes da Europa Foto: Divulgação O jogador deseja que o local se assemelhe aos grandes da Europa. (Foto: Divulgação)) Foto: Divulgação

Neymar tem o desejo de que a estrutura do Santos seja semelhante ao de grandes clubes da Europa e se queixou de alguns detalhes do CT Rei Pelé. A diretoria do clube deve retomar as obras para melhorias no local.

Algumas das reclamação são voltadas para os quartos onde os atletas se concentram, bem como os armários. O Santos esperava iniciar uma reforma no CT em janeiro de 2025, ideia que foi adiada por conta da desistência do clube de participar do torneio amistoso de pré-temporada FC Series, nos Estados Unidos.

O clube paulista tem um acordo com o WTorre para que os ajustes e a modernização da Vila Belmiro seja feita ainda neste ano, assim passaria a comandar seus jogos no Pacaembu. Com isso há a possibilidade do alojamento do CT ser fechado para as reformas.

(Estadão Conteúdo)

