Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2025

O Pix foi lançado em novembro de 2022 e rapidamente caiu no gosto dos brasileiros. Foto: ABr

Muitos relatos de instabilidade no sistema Pix foram verificados nas redes sociais no início da tarde desta sexta-feira (7). Usuários se queixaram do problema em relação aos bancos Bradesco, Nubank, Pic Pay e Itaú.

Em nota, o Bradesco negou haver instabilidade e informou que as transações podem ser efetuadas normalmente.

O Nubank, por sua vez, informou que um time de especialistas está trabalhando para resolver “a questão que está afetando o envio de pix”.

O Pix foi lançado em novembro de 2022 e rapidamente caiu no gosto dos brasileiros. O sistema de pagamento instantâneo é mantido pelo Banco Central, que ainda também não emitiu nenhum comunicado especificamente sobre o caso em seus canais oficiais. A última publicação do BC no Instagram, inclusive, é uma fala do presidente, Gabriel Galípolo, exaltando o produto.

“O Pix tem potencial técnico para viabilizar uma integração com sistemas internacionais de pagamento instantâneo (…). Esse movimento seria importante para a otimização de pagamentos transfronteiriços nas Américas”, declarou em painel realizado na Cidade do México, e promovido pelo BIS (Banco de Compensações Internacionais), na quinta-feira (6).

2025-02-07