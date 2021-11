Esporte Neymar se recupera de desconforto na coxa e treina normalmente no PSG

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Neymar treina e fica à disposição de Pochettino para jogo do PSG contra o Nantes. (Foto: Reprodução)

O meia-atacante Neymar se recuperou de um desconforto na coxa esquerda e treinou normalmente nesta sexta-feira (19) com o elenco do Paris Saint-Germain (PSG).

O jogador sentiu um desconforto no adutor da coxa no último treino antes do confronto da Seleção Brasileira contra a Argentina e foi desfalque para a equipe do técnico Tite.

Além de Neymar, o zagueiro Sergio Ramos também treinou e está próximo de fazer sua estreia pelo clube parisiense. A equipe de Mauricio Pochettino enfrenta o Nantes, pelo Campeonato Francês, neste sábado (20).

O treinador argentino elogiou os trabalhos do defensor e disse que decidirá sobre a escalação no dia da partida. “Ele (Sergio Ramos) vem treinando bem. Essa semana passada ele teve três sessões de treinamento com o grupo. Acho que ele está progredindo bem, estamos felizes. Vamos ver se amanhã decidimos tê-lo no time ou talvez em outro jogo”, disse o treinador.

Jogadores como Verratti e Kimpembe, que se recuperaram recentemente de lesões, ainda devem ser preservados para o jogo contra o Manchester City na quarta-feira (24), pela Liga dos Campeões.

O PSG lidera o Campeonato Francês, com 34 pontos. Na Liga dos Campeões, a equipe está em segundo lugar no grupo A da Champions League com oito pontos, um a menos que o City.

Venda?

A trajetória de Neymar no Paris Saint-Germain pode estar ameaçada. Pelo menos é o que garante o jornal espanhol “El Nacional”, que divulgou a possibilidade do clube francês em negociar o jogador ao final desta temporada.

Segundo a publicação, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido o atacante brasileiro por meio de intermediários a vários clubes da Premier League, além do Barcelona. Mas a possibilidade de Neymar retornar ao clube catalão seria quase nula, já que os culés aparentemente descartaram um possível retorno do camisa 10 da seleção nesse momento.

O veículo espanhol ressalta que o início de temporada abaixo do esperado do jogador brasileiro tem incomodado o mandatário do PSG. Neymar é um dos principais nomes do clube francês, mas até o momento marcou apenas três gols em onze partidas disputadas.

O foco do Paris Saint-Germain é tentar manter Kylian Mbappé na equipe. O atacante de 22 anos está nos últimos meses de contrato e tudo indica que irá acertar com o Real Madrid. Apesar da eminente saída, os franceses fazem de tudo para convencê-lo a ficar e estão dispostos a abrir mão de Neymar, se for preciso, para bancar o camisa 7.

Aos 29 anos, Neymar está em sua quinta temporada no PSG. Nesse período, o brasileiro conquistou três Ligue 1, três Copa da França, além de duas Copas da Liga Francesa e duas Supercopas.

