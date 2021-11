Esporte Grêmio é recebido por torcedores em Santa Catarina, onde enfrenta a Chapecoense neste sábado

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Após treinar na manhã de sexta-feira (19) em Porto Alegre, o Tricolor gaúcho embarcou em voo fretado para Santa Catarina. A equipe enfrenta neste sábado (20) o seu próximo desafio no Campeonato Brasileiro: a Chapecoense.

O Grêmio treinou no CT Presidente Luiz Carvalho antes de viajar para Chapecó, onde jogará com o time da casa em duelo válido pela 34ª rodada.

A primeira parte do treinamento contou com o tradicional aquecimento, com o rodo, com foco na troca de passes, posse e pressão, seguido por um trabalho de reações ao estímulo visual. Na sequência, a equipe foi reunida para a explicação da comissão técnica sobre o adversário deste sábado, no quadro tático. A parte final foi com o treino de dois toques, recreativo, que acontece às vésperas dos jogos.

Apesar da vitória diante do Bragantino na última terça-feira, a rodada não foi nada positiva para ajudar o Grêmio a fugir da zona do rebaixamento. Ainda na penúltima colocação, o tricolor do técnico Vagner Mancini tem desfalques e retornos para o confronto. Por isso, no jogo deste sábado, o Grêmio precisa da vitória para continuar com o sonho de permanecer na Série A.

O tricolor tem em Chapecó uma ótima chance de embalar seis pontos seguidos, tendo em vista que os catarinenses já estão matematicamente rebaixados. Mesmo assim, a Chapecoense deve tentar não protagonizar a pior campanha de um clube na história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro.

A partida entre Grêmio e Chapecó acontece na Arena Condá, às 19h. Acompanhe a disputa pela Rádio GreNal.

