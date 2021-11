Dupla Gre-Nal Óscar Tabárez não é mais técnico da seleção uruguaia

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

O técnico deixa uma vaga em aberto que pode ser preenchida por Diego Aguirre Foto: Reprodução / Internet Foto: Reprodução / Internet

Por Mariana Dionisio | 19 de novembro de 2021

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) divulgou, na tarde desta sexta-feira (19), que Óscar Tabárez não é mais técnico da seleção do país. A demissão do “El Maestro”, como é conhecido, se deu devido ao mau desempenho da celeste nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2022.

Tabárez, que estava no comando da casamata desde 2006, vinha balançando no cargo a dois meses. Sem treinador e ainda com chances de classificação para ir ao Catar, a AUF irá ao mercado para contratar ainda neste ano. Um dos nomes mais cotados é do técnico do Inter, Diego Aguirre.

Segundo apurado pela reportagem da Rádio Grenal, o comandante colorado não é ficha um para assumir o cargo, mas está entre as opções da AUF. Outro nome possível é o do treinador, e também uruguaio, Pablo Repetto, ex-LDU e atualmente sem clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

