Inter Edenilson, Patrick e Inter são denunciados no STJD e julgamentos ocorrem na próxima semana

Por Andrei Severo * | 19 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Colorado será julgado três vezes pelo STJD na próxima semana Foto: Divulgação / Renato Gizzi Foto: Divulgação / Renato Gizzi

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Andrei Severo * | 19 de novembro de 2021

Na próxima semana, o Inter terá três julgamentos que podem interferir diretamente os próximos confrontos colorados. O STJD (Supremo Tribunal da Justiça Desportiva) analisará ações envolvendo Edenilson, Patrick, além do próprio clube.

O camisa 8, Edenilson será julgado segunda-feira (22) por ofensas como “ladrão” contra o árbitro Braulio da Silva Machado na partida diante do Palmeiras. Na ocasião, o jogador recebeu o cartão vermelho direto. A pena pode girar em torno de R$100 a R$100.000, além de suspensão de uma a seis partidas.

Já na partida contra o Corinthians, colorado pode ter duas punições. Patrick será julgado na terça-feira (23) pela confusão com Raul Gustavo, onde ambos trocaram empurrões. A punição para o camisa 88 pode ser de um a três jogos de suspensão, sem multa.

No mesmo dia, o clube também será julgado pela invasão de um torcedor no campo ao final da partida contra os paulistas. O Inter poderá ter que arcar com um valor de R$100 a R$100.000, além de poder perder mando de campo caso seja considerada de “elevada gravidade ou causar prejuízo ao andamento do evento desportivo”.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter