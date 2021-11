Inter Inter x Flamengo: Escalações, momentos, arbitragem e transmissão

Por Andrei Severo * | 19 de novembro de 2021

Inter e Flamengo se enfrentam nesta sábado, no Beira-Rio, às 21h30 Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Inter e Flamengo entram em campo neste sábado (20), às 21h30, no Beira-Rio, para a disputa da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O colorado precisa voltar a pontuar na competição após ser derrotado para o Cuiabá na última quarta-feira. Esta é a primeira vez que os dois times se encontram após a goleada gaúcha por 4 a 0, no Maracanã, em agosto.

INTER

Apesar do mau momento fora de casa, sem vencer há mais de dois meses, as atuações em casa diante do torcedor são diferentes. São quatro meses sem perder no estádio Beira-Rio. Para enfrentar os cariocas, a partida contará com um tempêro especial: o estádio colorado está liberado para 100% da capacidade conforme o novo decreto publicado pelo Governo do Estado.

Para a partida, Diego Aguirre terá o retorno do camisa 10 e capitão, Taison, que se recuperou de dores no ombro. Victor Cuesta e Maurício voltam após cumprirem suspensão, além de Rodrigo Lindoso que se recuperou de desconforto muscular. Porém, as chances de Daniel retornar a meta colorada são remotas.

Provável escalação: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado e Rodrigo Lindoso (Johnny); Edenilson, Taison (Palacios) e Patrick; Yuri Alberto.

FLAMENGO

Mesmo estando na 2ª colocação do Campeonato Brasileiro, a distância de oito anos para o Atlético-MG faz o Flamengo viver pela final da Copa Libertadores da América, no dia 27. O time de Renato Portaluppi é uma incógnita, tendo em vista que é provável um time mesclado para atuar no Beira-Rio.

Bruno Henrique, após sair mancando na última partida diante do Corinthians não estará presente. Isla, Filipe Luís, William Arão e Gabriel devem receber sequência em busca de ritmo de jogo.

Provável escalação: Hugo; Matheuzinho (Isla), Gustavo Henrique, Léo Pereira e Ramon (Filipe Luís); João Gomes (Arão), Thiago Maia, Diego e Everton Ribeiro; Vitor Gabriel (Gabigol) e Michael.

ARBITRAGEM

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Árbitro Assistente 1: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

Árbitro Assistente 2: Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Árbitro de Vídeo: Wagner Reway (PB)

TRANSMISSÃO

Você acompanha todos os detalhes desse jogo, a partir das 18h, ao vivo na Rádio Grenal, com narração de Haroldo de Souza, comentários de Luiz Carlos Reche, reportagem de Lucas Katsurayama e Lucas Dias, além do plantão de Rogério Bohlke.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

