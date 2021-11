Inter Com 47 pontos, Inter precisa de campanha bastante consistente para conseguir uma vaga direta na Libertadores de 2022

Por Leonardo Moll * | 18 de novembro de 2021

Colorado segue focado por uma vaga direta na Libertadores do ano que vem Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional) Foto: (Ricardo Duarte/S.C.Internacional)

Na sétima colocação do Campeonato Brasileiro, o Inter já deixou bem claro seu objetivo na atual temporada: conseguir uma vaga direita na Copa Libertadores da América de 2022. Hoje, cinco pontos separaram o colorado do Bragantino, quarto colocado. Porém, alguns fatores auxiliarão a equipe de Diego Aguirre até o fim da competição.

Com Flamengo (2º) e Palmeiras (3º) decidindo a Libertadores, o Atlético-MG (1º) a Copa do Brasil, e o Bragantino (4º) a Sul-Americana, o Brasileirão, que hoje possui apenas quatro vagas diretas, poderá ter o acréscimo de mais três. Com os sétimos primeiros clubes se classificando, e outros dois disputando as fases iniciais.

Caso isso ocorra, o Inter, que é 7º, estaria entre os classificados caso permanecesse em sua posição. De acordo com a UFMG, o número magico para quem almeja este objetivo são os 55 pontos. Para chegar lá, o colorado, que atualmente está com 47, precisaria manter uma boa campanha até o fim do campeonato.

Entre todas as alternativas, existem duas mais plausíveis. Com cinco partidas restantes, o clube do povo poderia concluir seu objetivo de maneiras mais tranquilo com três vitórias e duas derrotas, chegando aos 56 pontos. Contudo, caso consiga um retrospecto de duas vitórias, dois empates e uma derrota, chega aos 55, e também bate a meta.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

