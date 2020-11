Mundo Neymar se recupera e pode entrar em campo pelo PSG contra o Monaco nesta sexta-feira

Recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda que o tirou dos últimos jogos do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, Neymar pode voltar a jogar nesta sexta-feira (20). O técnico do clube francês, o alemão Thomas Tuchel, revelou na quinta (19) que o atacante foi liberado pelo departamento médico para voltar aos treinamentos coletivos e que é possível que ele jogue alguns minutos contra o Monaco, em Montecarlo, pela 11.ª rodada do Campeonato Francês.

“O Neymar não jogou com o Brasil (nas Eliminatórias), está sem ritmo e assim precisamos ter cuidado. Vamos acelerar algumas situações de treinamento com ele e estou confiante que ele vai jogar alguns minutos contra o Monaco”, avisou o treinador em entrevista coletiva.

Também na quinta-feira (19), o Paris Saint-Germain divulgou um comunicado médico apontando a recuperação do brasileiro. “Neymar Jr. deu continuidade ao atendimento e aos treinamentos individualizados nos últimos dias conforme planejado, e espera-se retomar o treinamento em grupo”, informou o clube em suas redes sociais e no site oficial.

Outro que está voltando ao time é o atacante Kylian Mbappé. Também com lesão na coxa, o francês foi ausência dos últimos dois jogos. “É um bom estado de espírito de Mbappé. Estou contente e confiante com ele, que quer sempre jogar. Ele foi bem na seleção da França e estamos nos comunicando bem, sempre. Ele fez treinamento completo com a gente na quarta-feira (18) e acho que está muito bem para jogar”, ressaltou Tuchel.

O Paris Saint-Germain lidera o Campeonato Francês com 24 pontos após 10 rodadas, mas a preocupação maior é com a Liga dos Campeões da Europa. O time, atual vice-campeão do continente, está em situação complicada no Grupo H – é o terceiro colocado com três pontos, atrás dos líderes Manchester United e RB Leipzig, que somam seis cada após três jogos. O próximo desafio é contra a equipe da Alemanha, em Paris.

Rivaldo

Um dos destaques da vitória da Seleção Brasileira sobre o Uruguai, pelas Eliminatórias, o meia Everton Ribeiro foi elogiado por um dos grandes jogadores que vestiram a Amarelinha. O ex-jogador Rivaldo, que foi campeão mundial em 2002, destacou a qualidade de jogo do atleta do Flamengo.

“Um dos destaques brasileiros na partida contra o Uruguai acabou sendo o Everton Ribeiro. Isso não foi uma surpresa para mim, pois considero que ele tem muita qualidade de jogo e grande personalidade dentro de campo. Isso pode ser provado pelo fato de Everton ter dado certo em quase todos os clubes por onde passou em sua carreira, tendo feito uma grande campanha com o Flamengo na temporada anterior e dando sequência já na atual temporada”, disse Rivaldo, embaixador da “Betfair”.

Eleito o melhor jogador do mundo em 1999, o meio-campista vestiu a camisa 10 da Seleção Brasileira por muito tempo. E as apresentações de Everton Ribeiro com o número, que já foi usado também por Pelé, na ausência de Neymar, foram aprovadas.

