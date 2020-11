Política Urnas são carregadas e tribunal seleciona voluntários para o segundo turno

Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Carregamento deve ser concluído na próxima terça. Foto: Divulgação/TSE Carregamento deve ser concluído na próxima terça. (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

O processo de carregamento das urnas eletrônicas iniciou nesta quinta-feira (19), nas cinco cidades onde haverá segundo turno. O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) também seleciona voluntários para o pleito.

Carregamento das urnas

As urnas dos municípios de Porto Alegre, Canoas, Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria serão carregadas com a atualização do software que indica quais candidatos disputarão o segundo turno e com o sistema que registra a contagem dos votos. Feito isso, as urnas são lacradas e permanecem assim até o dia das eleições.

Na Capital, a preparação está sendo feita no depósito onde as urnas ficam armazenadas e o total de urnas sendo carregadas é de 2.828. O carregamento está previsto para ser concluído na terça-feira (24). No interior do Estado, cada Zona Eleitoral fica responsável por realizar o procedimento nos respectivos equipamentos.

O segundo turno acontece dia 29 de novembro, tendo início às 7h e finalizando às 17h. O horário das 7h às 10h continua sendo prioritário para maiores de 60 anos.

Voluntários

O TRE-RS está selecionando mesários voluntários que desejam trabalhar no segundo turno das eleições municipais no Rio Grande do Sul para atender os eleitores de cinco municípios – Porto Alegre, Caxias do Sul, Pelotas, Canoas e Santa Maria – que terão, novamente, que ir às urnas no próximo dia 29.

Para o segundo turno, a Justiça Eleitoral está aceitando a inscrição de cidadãos residentes em outras cidades. Trata-se do Mesário Vizinho Voluntário. Sendo assim, não é necessário que o mesário voluntário vote no município onde for realizado o pleito.

Para inscrever-se, o interessado deve acessar a página Portal do Mesário, no site do TRE-RS e, em seguida, clicar no link Mesário Vizinho Voluntário. Caso selecionado, a zona eleitoral entrará em contato com o mesário voluntário para passar mais informações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política