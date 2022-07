Esporte Neymar será julgado por contrato com Barcelona; promotoria pede dois anos de prisão

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2022

Audiência será realizada no dia 17 de outubro, a um mês da Copa do Mundo do Catar. Foto: Reprodução Audiência será realizada no dia 17 de outubro, a um mês da Copa do Mundo do Catar. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Neymar e Barcelona vão se reencontrar no dia 17 de outubro, mas não dentro de campo. Jogador e clube estarão representados na Audiência de Barcelona no julgamento que analisará uma suposta corrupção no contrato firmado entre as partes, informou o jornal espanhol El País nesta quarta-feira (27).

O atacante brasileiro, seus pais, dois ex-presidentes do Barcelona (Sandro Rosell e Josep Maria Bartomeu), e um ex-técnico do Santos vão responder às acusações sobre irregularidades no contrato que o tirou do Brasil em 2013, contratado pelo clube catalão.

A promotoria pediu, em novembro de 2016, dois anos de prisão para Neymar e uma multa de 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 54 milhões). O caso se arrasta desde então e teve seus trâmites atrasados também pela pandemia de Covid-19.

A denúncia do caso foi feita pela empresa DIS há sete anos, que se sentiu prejudicada na transferência do craque brasileiro ao Barcelona e acusa jogador e clube de se aliarem para ocultar o verdadeiro valor da transação.

A DIS, que pertence ao grupo Sonda, detinha 40% dos direitos econômicos do jogador quando ele ainda atuava no Santos, e pede uma indenização de 150 milhões de euros (equivalente a R$ 815 milhões) alegando que foi enganada na negociação. Tanto a DIS quanto o Ministério Público entendem que Neymar e seu pai, Neymar da Silva Santos, assinaram dois contratos com o Barcelona e ignoraram que os direitos do atleta pertenciam à DIS e ao Santos.

Na época, o Santos recebeu 17,1 milhões de euros (R$ 74,8 milhões) pela transação. O Barcelona, no entanto, admitiu ter pago 86,2 milhões de euros (R$ 364,2 milhões) pelo atacante. Disse que 40 milhões de euros foram para a empresa da família de Neymar. A DIS entende que esse valor pertencia a ela.

Dentro de campo, Neymar busca retomar confiança no Paris Saint-Germain

Neymar iniciou a pré-temporada no Paris Saint-Germain sob grande desconfiança. Antes mesmo de se reapresentar ao clube parisiense, o craque brasileiro viu seu futuro em xeque. A mudança no corpo diretivo do PSG e a troca no comando técnico, associadas à permanência do craque Kylian Mbappé, deixaram a sequência de Neymar sob suspeita. O brasileiro conseguiu na turnê parisiense pelo Japão, neste mês de julho, renovar os ânimos, mostrar que pode ser útil na temporada 22/23 e alterar o panorama, por ora.

Demonstrando preocupação principalmente com seu desempenho na seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar, Neymar decidiu se antecipar ao início dos trabalhos de pré-temporada do Paris Saint-Germain em uma semana. Ao lado de Messi, o craque brasileiro se empenhou em mostrar que ainda tem espaço para ajudar a equipe a conquistar a inédita Liga dos Campeões. Em sua reapresentação, ouviu elogios do novo técnico, Christophe Galtier.

