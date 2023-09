Esporte Neymar supera recorde de Pelé em jogos oficiais pela Seleção

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2023

Ele chegou a 79 gols na partida de estreia da Seleção nas Eliminatórias do Mundial de 2026. Foto: Vitor Silva/CBF Ele chegou a 79 gols na partida de estreia da Seleção nas Eliminatórias do Mundial de 2026. (Foto: Vitor Silva/CBF) Foto: Vitor Silva/CBF

A noite desta sexta-feira (8) entrou para a história do futebol brasileiro. O atacante Neymar se tornou o maior artilheiro do Brasil em jogos contra seleções ao marcar duas vezes na goleada do time canarinho sobre a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém (PA).

Ele chegou a 79 gols. Foi a estreia da Seleção nas Eliminatórias do Mundial de 2026.

Em reconhecimento à façanha do craque, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) o homenageou com uma placa. Neymar, que dividia a marca com Pelé, ambos com 77 gols, ganhou também o carinho dos torcedores que lotaram o Mangueirão.

Eles o incentivaram o tempo todo, mesmo depois que o atacante perdeu um pênalti, defendido por Viscarra no primeiro tempo, quando o placar ainda era de 0 a 0. O jogador de 31 anos fez o quarto e quinto gols brasileiros na goleada.

Aos 16 minutos do segundo tempo, surgiu o gol histórico de Neymar, o 78º em jogos contra seleções nacionais. Ele deu o último toque na bola após uma sequência de troca de passes envolvendo quase todo o time brasileiro. Na comemoração, deu um soco no ar, uma deferência ao Rei do Futebol.

Aos 47, nos últimos instantes da partida, o camisa 10 apenas tocou para o gol vazio, após bela jogada de Raphinha, para sacramentar a goleada de 5 a 1 e os 79 gols pela canarinho.

Mais de 43 mil pessoas acompanharam a estreia do técnico interino Fernando Diniz, no comando da Seleção pentacampeã do mundo. O treinador que, também dirige o Fluminense, foi criticado por Jorge Jesus, que comanda a equipe de Neymar na Arábia Saudita, o Al-Hilal, por convocar o jogador mesmo lesionado.

“Não sei por que está na convocação da seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje, não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode (jogar)?”, disse o português.

Na coletiva de imprensa, Diniz deu uma espécie de “resposta” a Jorge Jesus

“Quem não sabia o que o Neymar veio fazer aqui, ele veio fazer isso aqui: fazer dois gols, quebrar recorde, se divertir, mostrar que está super a fim de viver isso”, iniciou.

O treinador brasileiro frisou, ainda, a importância do atleta para a Seleção Brasileira.

“(Neymar) É um ídolo muito gigante, você vê pela reação do público. Neymar não faz nada para ter essa adoração, é simplesmente natural pelo talento dele e pela empatia que ele gera nos torcedores. Tenho muita convicção que é só o começo de um futuro daqui para a frente brilhante que ele vai ter na seleção e no time em que ele estiver”, complementou.

A Seleção volta a jogar pelas Eliminatórias nesta terça-feira (12), às 23 horas (horário de Brasília), contra o Peru, em Lima.

