Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Neymar postou uma mensagem nas redes sociais tranquilizando os torcedores após ter deixado a partida com dores na coxa esquerda. (Foto: Reprodução)

Após a vitória contra o Red Bull Bragantino por 2 a 0 que garantiu o Santos na semifinal do Campeonato Paulista, Neymar postou uma mensagem nas redes sociais tranquilizando os torcedores após ter deixado a partida com dores na coxa esquerda.

“Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade… Estou feliz demais por estar voltando a minha melhor forma física! Obrigado a todos pelas mensagens!!!”, escreveu o camisa 10 dos Santos.

Em entrevista após a partida, o técnico do Santos, Pedro Caixinha, disse que Neymar ainda precisaria de uma avaliação para determinar a gravidade da lesão.

“Foi qualquer coisa, mas temos que aguardar. Vamos aguardar com responsabilidade e na quarta-feira, quando voltamos a treinar, espero que já esteja tudo bem”, confirmou o português.

O próximo jogo do Peixe será no final de semana que vem, já pela semifinal do Campeonato Paulista

Preparação

Em outra frente, o Santos espera perder dias de treinamento com três jogadores do plantel: Neymar, Tomás Rincón e Soteldo podem ser convocados para jogos das Eliminatórias pelas seleções do Brasil e da Venezuela bem no meio da reta final do Campeonato Paulista e preparação para o Brasileirão.

Neymar está na pré-lista do Brasil para os jogos contra Colômbia, dia 20 de março, em Brasília, e Argentina, no dia 25, em Buenos Aires. O camisa 10 perderia a preparação para o segundo jogo da final do Paulistão, caso o Santos passe pela semifinal, onde enfrentará Corinthians ou Palmeiras.

Mesmo que não se classifique à decisão estadual, o Peixe perderia Neymar nos treinos para o início do Brasileirão, com estreia em 29 de março. Nesse sentido, o técnico Pedro Caixinha já se prepara para adaptar as programações de treinamentos para seu craque.

Outra dupla que pode desfalcar o Santos são os venezuelanos Rincón, que perdeu sua vaga no time titular para João Schmidt, e Soteldo, que tem sido usado entre os 11 iniciais por Caixinha. Os dois são considerados jogadores bem importantes no plantel santista.

“Não posso prever quem serão nossos adversários e nem falar sobre hipóteses. Mas temos três selecionáveis e vamos trabalhar e adaptar o plano de trabalho em cima da possibilidade de não tê-los, caso a gente avance, na preparação”, disse Caixinha.

A Venezuela enfrenta o Equador, dia 21, e o Peru, no dia 25. Assim, Neymar, Soteldo e Rincón retornariam praticamente juntos aos treinos do Santos. As informações são da ESPN e do site GE.

