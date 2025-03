Brasil Neymar transgride regra da Sapucaí e leva a namorada para a pista

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Jogador do Santos pulou a cerca do camarote e tirou selfies, sem ser importunado pela segurança. (Foto: Reprodução/Instagram)

Na madrugada dessa terça-feira (3), o jogador Neymar foi uma das celebridades presentes na Marquês de Sapucaí, palco dos desfiles das escolas de samba no carnaval do Rio de Janeiro. O atleta dos Santos estava acompanhado da namorada, Bruna Biancardi, e transgrediu uma das regras mais rígidas e seguidas à risca pela maioria dos presentes: não pular a grade do camarote para a pista.

No intervalo entre as participações da Beija-Flor e da Acadêmicos do Salgueiro, ele circulou livremente com Bruna, parando para fazer fotos com os garis responsáveis pela limpeza da “avenida”. Eles também cederam aos apelos por fotos de tietes.

A organização da Liga das Escolas de Samba (Liesa) costuma ser bastante dura com esse tipo de atitude – repórteres já foram expulsos, muitas vezes com truculência e sem qualquer tipo de diálogo por parte dos seguranças. Com Neymar, a história foi outra: o que se viu foi a “conivência” com sua invasão, que durou vários minutos, em frente ao Setor 10.

O atacante do Santos esteve ao lado de vários amigos, dentre eles João Basso, Tomás Rincón e o venezuelano Yeferson Soteldo, companheiros de equipe, além do jogador de vôlei Bruninho. Ele e a namorada foram um dos convidados do tradicional Camarote Rio, que celebra dez anos nesta edição. Ao chegar ao local, o casal posou para os fotógrafos, trocando beijos e sorrisos.

Futebol

Após vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, no último domingo (2), pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista, Neymar publicou foto jogando baralho em casa ao lado de amigos. “Carnaval tá diferente”, brincou o jogador.

Técnico do Santos, o português Pedro Caixinha havia liberado os jogadores para a folia: “Acho que a equipe merece essa diversão, ainda mais no momento tão importante no Brasil como é o Carnaval”.

Neymar também esteve em tratamento com uma bolsa na perna, já que deixou a partida aos 30 minutos do segundo tempo após dores na coxa esquerda. Contudo, o jogador não deve ser baixa para a próxima partida: “Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade”.

Ele acrescentou: “Estou feliz demais por estar voltando à minha melhor forma física. Obrigado a todos pelas mensagens de apoio”.

Em entrevista após a partida, o técnico do Santos, Pedro Caixinha, disse que Neymar ainda precisaria de uma avaliação para determinar a gravidade da lesão. A equipe enfrentará, no próximo fim de semana, o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo é válido pela semifinal do Paulistão. (com informações da revista Veja)

