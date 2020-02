Esporte Neymar usa meme para explicar motivo de estar solteiro e fãs apontam indireta para Bruna Marquezine

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

Jogador compartilhou música sobre desilusão amorosa: "O amor passou e fez estrago" Foto: Reprodução Jogador compartilhou música sobre desilusão amorosa: "O amor passou e fez estrago" Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Neymar, 28, intrigou seus seguidores ao publicar nos últimos dias, em seu Instagram, um meme sobre desilusões amorosas. O jogador compartilhou uma publicação em que aparecia a pergunta “Por que você não namora?”, seguida de um “vídeo resposta” do músico Péricles, cantando a música “Fulminante”, de Mumuzinho.

“Eu posso me virar sozinho, eu sobrevivo sem carinho para ninguém me machucar. Eu ando desacreditado, o amor passou e fez estrago, e o melhor é me fechar”, diz a letra.

A mensagem compartilhada por Neymar logo foi apontada pelos fãs como uma indireta para sua ex-namorada, Bruna Marquezine, 24. “Ele que fez estrago na vida da Bruna”, disse uma seguidora. “Corre aqui Marquezine! Vem ver o embuste arrependido”, disse outra.

O relacionamento de Neymar e Bruna Marquezine viveu muitas idas e vindas desde 2012, quando surgiam apenas especulações sobre o romance.

Os dois assumiram o namoro oficialmente em 2013, quando foram vistos juntos no Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro. Não passou muito tempo e Neymar foi convidado para inteirar o time de Barcelona, da liga Espanhola, quando o casal sofreu um abalo no relacionamento. No início de 2014, com a distância, os boatos de término aumentaram quando os dois apagaram as fotos nas redes sociais.

Em novembro do mesmo ano, Bruna Marquezine começou a namorar com o modelo Marlon Teixeira, porém, o relacionamento foi até maio de 2015. Ao longo do ano, ela e o jogador voltaram a se reaproximar. Em maio de 2016, Neymar veio ao Brasil para se preparar para a Olimpíada e os dois foram vistos juntos. No final do ano, o casal assumiu que estava namorando.

Poucos meses depois, em junho de 2017, Neymar e Bruna se separaram pela terceira vez. Foi o próprio craque que comunicou a separação, que teria ocorrido, segundo pessoas próximos ao casal, após o jogador ter pedido Marquezine em casamento e a atriz recusar, pois não queria colocar a carreira em risco.

