Celebridades “Não precisa ser filme erótico”, diz Nubia Oliiver sobre fama de “ser boa de cama”

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2020

"Sexo bom é aquele que satisfaz os dois lados", disse Nubia Foto: Reprodução

Aos 46 anos, a influenciadora digital Nubia Oliiver afirmou que muitos homens comparam o desempenho de suas companheiras na cama a um filme erótico, mas, segundo ela não é bem assim.

“O que mais me incomoda nessa história de ‘ser boa de cama’ é que muitos homens comparam o desempenho sexual de sua parceira com um filme erótico, e não bem por aí a nossa banda toca, se é que me entendem”, iniciou ela.

“Sexo bom é aquele que satisfaz os dois lados, e pra isso não precisa ter nenhuma malabarista na cama. Precisa ter a pegada certa, o ritmo e toque no lugar certo e na hora certa. Sexo é cumplicidade, é saber sentir e ser sentido. Só vale assim, quando pra chegar ao prazer você leva o outro junto”, concluiu ela.

