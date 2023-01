Futebol Neymar, Vini Jr. e Messi concorrem ao prêmio de melhor do mundo

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2023

A Fifa (entidade máxima do futebol) anunciou a lista dos 14 indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, o The Best. (Foto: Divulgação)

A relação conta com os brasileiros Neymar e Vinícius Junior, além de Lionel Messi, favorito na premiação, e de jovens destaques da Copa do Mundo do Catar, disputada no fim de 2022.

Em sua sétima edição, o prêmio exclusivo da Fifa será entregue em cerimônia marcada para 27 de fevereiro, em Paris. A honraria também será entregue para a melhor jogadora – Debinha, da seleção brasileira, está na lista de 14 -, para os melhores treinadores, melhor goleiro e o gol mais bonito, o chamado prêmio Puskas (entre os concorrentes está o brasileiro Richarlison)

Veja os indicados:

– Julián Álvarez (Argentina e Manchester City);

– Bellingham (Inglaterra e Borussia Dortmund);

– Benzema (França e Real Madrid);

– De Bruyne (Bélgica e Manchester City);

– Haaland (Noruega e Manchester City);

– Hakimi (Marrocos e PSG);

– Vinicius Junior (Brasil e Real Madrid);

– Lewandowski (Polônia e Barcelona);

– Mané (Senegal e Bayern de Munique);

– Mbappé (França e PSG);

– Messi (Argentina e PSG);

– Modric (Croácia e Real Madrid);

– Neymar (Brasil e PSG);

– Salah (Egito e Liverpool).

Além dos brasileiros e de Messi, eleito o melhor jogador do Mundial de 2022, a lista tem atletas já consagrados, como Kylian Mbappé, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski e Mohamed Salah. E também com jovens que despontaram na Copa do Mundo, como o argentino Julián Álvarez e o inglês Bellingham.

Também estão entre os indicados Luka Modric, um dos algozes do Brasil nas quartas de final no Catar, Erling Haaland, Achraf Hakimi e Sadio Mané, que perdeu o Mundial por lesão.

Entre os goleiros, o Brasil também terá representantes. Alisson, goleiro titular da seleção e do Liverpool, e Ederson, seu reserva imediato no time nacional e jogador do Manchester City, estão entre os cinco finalistas. Os demais são Yassine Bounou, da equipe do Marrocos e do Sevilla, o belga Thibaut Courtois, do Real Madrid, e Emiliano Martínez, campeão mundial pela Argentina no Catar e goleiro do Aston Villa.

Os resultados na Copa do Mundo também ajudaram a definir a lista dos finalistas ao prêmio de melhor técnico do mundo. Estão na relação Lionel Scaloni, responsável por encerrar o jejum de títulos da Argentina no Catar, Didier Deschamps, vice-campeão mundial com a França, e o surpreendente Walid Regragui, técnico de Marrocos, além de Carlo Ancelotti (Real Madrid) e Pep Guardiola (Manchester City).

Feminino

O Brasil será representado por Debinha na lista das 14 finalistas. A jogadora é peça fundamental da seleção brasileira e também do North Carolina Courage. A seleção também estará na briga no prêmio de melhor treinadora. A sueca Pia Sundhage é uma das seis finalistas, disputando com a francesa Sonia Bompastor (Lyon), as inglesas Emma Hayes (Chelsea) e Bev Priestman (seleção do Canadá), a alemã Martina Voss-Tecklenburg (seleção da Alemanha) e a holandesa Sarina Wiegman (seleção inglesa).

Na disputa entre as goleiras, as concorrentes são a alemã Ann-Katrin Berger (Chelsea), a inglesa Mary Earps (Manchester United), a chilena Christiane Endler (Lyon), a alemã Merle Frohms (Eintracht Frankfurt/Wolfsburg), a americana Alyssa Naeher (Chicago Red Stars) e a espanhola Sandra Paños García-Villamil (Barcelona).

Veja as indicadas:

– Aitana Bonmatí (Espanha e Barcelona);

– Debinha (Brasil e North Carolina Courage);

– Jessie Fleming (Canadá e Chelsea);

– Ada Hegerberg (Noruega e Lyon);

– Sam Kerr (Austrália e Chelsea);

– Beth Mead (Inglaterra e Arsenal);

– Vivianne Miedema (Holanda e Arsenal);

– Alex Morgan (EUA e Orlando Pride/San Diego Wave);

– Lena Oberdorf (Alemanha e Wolfsburg);

– Alexandra Popp (Alemanha e Wolfsburg);

– Alexia Putellas (Espanha e Barcelona);

– Wendie Renard (França e Lyon);

– Keira Walsh (Inglaterra e Manchester City/Barcelona);

– Leah Williamson (Inglaterra e Arsenal).

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

