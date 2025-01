Mundo Nicolás Maduro anuncia dez eleições na Venezuela neste ano e referendo para mudar a Constituição

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











“Neste ano, teremos dez eleições. Ou começamos cedo ou não vamos ter tempo", disse Maduro Foto: Reprodução “Neste ano, teremos dez eleições. Ou começamos cedo ou não vamos ter tempo", disse Maduro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após as contestadas eleições presidenciais de julho do ano passado, o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou, na quarta-feira (15), que o país terá dez eleições em 2025, entre elas as que definirão governadores, prefeitos, legisladores e integrantes de conselhos municipais, além de plebiscitos e um referendo para reformar a Constituição.

“Neste ano, teremos dez eleições. Ou começamos cedo ou não vamos ter tempo. Foi instalada uma mesa de diálogo com os 38 partidos políticos que participaram da corrida eleitoral de 28 de julho. Participaram todos”, afirmou Maduro, em meio ao não reconhecimento da sua posse pela oposição e grande parte da comunidade internacional.

O anúncio foi feito no discurso anual do presidente venezuelano na Assembleia Nacional. Maduro pediu que todos os partidos “tenham candidatos” nas próximas eleições para o país voltar “à normalidade democrática”.

Maduro também anunciou seis consultas populares nacionais, com a primeira já no dia 2 de fevereiro, data que marca o aniversário da chegada do ex-presidente Hugo Chávez ao poder, em 1999. Segundo o ditador venezuelano, os plebiscitos definirão projetos para a juventude e para a cultura.

“A cada ano, cumprimos a obrigação constitucional de fazer as eleições de todos os Poderes. E quando não tem eleições, nós as inventamos”, disse, citando o polêmico referendo sobre a região de Essequibo, em 2023, que pretendeu anexar grande parte do território pertencente à Guiana e que é historicamente reivindicado pela Venezuela.

Maduro disse ainda que um referendo para reformar a Constituição deve acontecer ainda neste ano. “É altamente provável [que haja uma] consulta através de referendo constitucional para fazer uma grande e poderosa reforma da Constituição para ampliar a democracia, definir o perfil da sociedade a ser construída e definir claramente a base de uma nova economia”, afirmou.

O ditador chavista assinou um decreto para a criação de uma comissão nacional que irá redigir a proposta. Ela será presidida pelo atual procurador-geral do Ministério Público do país, Tarek William Saab.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/nicolas-maduro-anuncia-dez-eleicoes-na-venezuela-neste-ano-e-referendo-para-mudar-a-constituicao/

Nicolás Maduro anuncia dez eleições na Venezuela neste ano e referendo para mudar a Constituição

2025-01-16