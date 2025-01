Esporte Novo fenômeno do tênis mundial, brasileiro João Fonseca perde para italiano em jogo de quase quatro horas no Australian Open

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











João, de apenas 18 anos, chegou ao seu primeiro Grand Slam como a nova sensação do tênis mundial Foto: Reprodução de vídeo João, de apenas 18 anos, chegou ao seu primeiro Grand Slam como a nova sensação do tênis mundial. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um jogo tenso, de quase quatro horas de duração, o tenista João Fonseca perdeu para o italiano Lorenzo Sonego, 55° do mundo, por 3 sets a 2, parciais 6/7 (6), 6/3, 6/1, 3/6 e 6/3, em Melbourne, e se despediu do Australian Open na segunda rodada do torneio. O jogo terminou no início da manhã desta quinta-feira (16), pelo horário de Brasília.

Apesar de um início extremamente forte e com vitória no primeiro set, o brasileiro não conseguiu superar o rival, que estava inspirado. O resultado impediu João de igualar a melhor campanha de um brasileiro na chave masculina do Australian Open. A marca pertence a Gustavo Kuerten, que chegou à terceira fase em 2004.

Na próxima fase, Sonego enfrentará o húngaro Fabian Maroszan, que venceu o norte-americano Francis Tiafoe por 3 sets a 2, parciais 6/7 (3), 6/4, 3/6, 6/4 e 6/1.

João, de apenas 18 anos, chegou ao seu primeiro Grand Slam como a nova sensação do tênis mundial. Depois de vencer o russo Andrey Rublev, número 9 do mundo, na primeira rodada, o brasileiro deixou Melbourne após uma sequência de 14 vitórias e títulos no Next Gen ATP Finals e Challenger de Camberra.

Além disso, João subiu provisoriamente para o 98° lugar no ranking mundial, entrando no top 100.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/novo-fenomeno-do-tenis-mundial-brasileiro-joao-fonseca-perde-para-italiano-em-jogo-de-quase-quatro-horas-no-australian-open/

Novo fenômeno do tênis mundial, brasileiro João Fonseca perde para italiano em jogo de quase quatro horas no Australian Open

2025-01-16