Acontece Nilton Leonel Arnecke Maria toma posse como defensor público-geral do Estado para biênio 2024/2026

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia foi realizada nesta quinta (11), no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. Foto: O Sul Cerimônia foi realizada no Palácio da Justiça, em Porto Alegre. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O defensor público Nilton Leonel Arnecke Maria tomou posse, nesta quinta-feira (11), como novo defensor público-geral do Estado do Rio Grande do Sul para o biênio 2024/2026. O ato de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado no dia 31 de março. Esta é a terceira vez que Nilton assume a gestão administrativa da instituição. Seu primeiro mandato foi no biênio 2012/2014 e depois em 2014/2016.

Nilton iniciou seu discurso agradecendo as presenças de autoridades, defensores e servidores, o que mostra o apoio ao projeto de gestão proposto. “Temos a missão vocacional de agentes de transformação social. A defensoria precisa ser uma instituição forte. A todos que necessitam do nosso atendimento, posso garantir que a defensoria aprimorará a prestação de serviços à população, facilitando a cada dia o atendimento aos que mais precisam”, falou. O novo defensor também reafirmou o diálogo e a parceria com as instituições de estado e disse que, atualmente, os desafios são significativos, especialmente no que tange à inclusão digital dos assistidos.

Na mesma cerimônia assumiram a subdefensora pública-geral para Assuntos Institucionais, Silvia Pinheiro de Brum; a subdefensora pública-geral para Assuntos Administrativos, Aline Corrêa Lovatto, e o subdefensor público-geral para Assuntos Jurídicos, Jaderson Paluchowski. Silvia discursou em nome deles, afirmando que quase 60% dos defensores, mais de 57% dos servidores e 74% dos estagiários são mulheres. “Me comprometo a ter uma defensoria mais inclusiva, desenvolvendo políticas públicas afirmativas. O povo gaúcho precisa desse fortalecimento”, disse a subdefensora aos representantes de demais órgãos.

Deixando o cargo, o ex-defensor público-geral do Estado, Antonio Flávio de Oliveira, agradeceu a equipe que o acompanhou por dois mandatos. Emocionado, relembrou os principais momentos de sua gestão.

Para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Alberto Delgado Neto, a DPE é uma instituição irmã do TJ. “Um Estado de Direito deve permitir o acesso de todos ao direito, deve estar em todos os rincões e deve incluir os vulneráveis. Como juízes, não podemos equilibrar os direitos se não tivermos uma instituição com capacidade de trazer esse direito a nós”, disse.

Em sua fala, o defensor público-geral do Estado de Santa Catarina, Renan Soares de Souza, que representou o Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), parabenizou a última gestão, afirmando que a DPE/RS é um exemplo para as demais defensorias estaduais. Colocou o conselho à disposição de Nilton e sua equipe, reafirmando o desejo de todos os defensores-gerais estaduais de fomentar o acesso à justiça aos que mais precisam.

Prestigiaram a posse, ainda, o procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa; o primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas; o procurador-geral de Justiça, Alexandre Saltz; o ex-governador do Estado, Jair Soares; a presidente do Tribunal Regional Eleitoral do RS, desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak; a defensora pública federal chefe em Porto Alegre, Regina Taube; o procurador-geral do Município de Porto Alegre, Roberto Rocha; o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, desembargador Alexandre Corrêa da Cruz; a presidente do Tribunal de Justiça Militar, Maria Emília Moura da Silva; o presidente em exercício do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Iradir Pietroski; a procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª região, Ana Luísa Chiodelli; o corregedor-geral da DPE, Marcelo Turela; o presidente da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Estado, Mário Rheingantz; deputados, presidentes e representantes de associações, entidades de classe e sindicatos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/nilton-leonel-posse-defensor-publico-geral-estado/

Nilton Leonel Arnecke Maria toma posse como defensor público-geral do Estado para biênio 2024/2026

2024-04-12