Festa Nacional do Chimarrão de Venâncio Aires espera mais de cem mil visitantes em maio

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2024

Corte da Fenachim e prefeito Jarbas da Rosa visitaram a Rede Pampa para divulgar o evento. Foto: O Sul Corte da Fenachim e prefeito Jarbas da Rosa visitaram a Rede Pampa para divulgar o evento. (Foto: O Sul) Foto: O Sul

A Festa Nacional do Chimarrão (Fenachim) de Venâncio Aires terá uma ampla programação para além das atrações ligadas à bebida símbolo do Rio Grande do Sul. Rodeio Crioulo Estadual, corridas de motocross, apresentações humorísticas e culturais, além de shows nacionais e artistas locais estão entre os destaques do evento, que acontece de 1º a 5 e de 9 a 12 de maio, no Parque Municipal do Chimarrão. Realizada a cada dois anos, a Fenachim é a principal festa do município gaúcho, localizado entre as regiões do Vale do Rio Pardo e do Taquari. Só em 2022, o evento reuniu 93 mil pessoas de diferentes estados e movimentou R$ 5 milhões em negócios.

Programação cultural

A Fenachim contará com uma ampla programação, que vai desde apresentações humorísticas e culturais, até grandes shows e destaques como rodeio, motocross e sunset reggae. “Queremos que a nossa festa tenha atrações para toda a família, desde as crianças até os avós, reunindo todos em uma grande celebração da cultura gaúcha”, destaca o presidente da festa, Vilmar de Oliveira. Entre as atrações principais está o show de stand up do humorista Badin – O Colono, que acontece a partir das 20h, no dia 3, no Palco Chimarródromo.

O primeiro final de semana também terá competições de motocross amador, além dos shows do Grupo Revelação e do DJ Lucas Beat, a partir das 23h do sábado (4), no Poliesportivo. Outras atrações são o Sunset Reggae Feitoria, às 18h, e o show da Chimarruts, às 20h, ambos no Palco Lonão.

Já no segundo final de semana, será realizado o Rodeio CTG Erva Mate, acompanhado de uma série de apresentações tradicionalistas, como Cesar Oliveira & Rogério Melo (dia 10, às 21h) e Chiquito & Bordoneio (dia 12, às 16h), ambos no Palco Lonão. No dia 11, os grandes destaques são Os Hermanos, a partir das 16h30, no Palco Lonão, e Murilo Huff, a partir das 23h, no Poliesportivo.

Outras estrelas da festa serão a Escola do Chimarrão, que estará em um espaço especial para receber os visitantes, e a gastronomia à base de erva-mate, que, pela segunda edição, ficará tanto no Chimarródromo – junto às ervateiras e à Escola do Chimarrão – quanto em um espaço especial de gastronomia gourmet, na parte posterior do parque.

Rodeio Crioulo Estadual

Em sua 56ª edição, a atividade promovida pelo CTG Erva do Mate, em parceria com a Prefeitura Municipal de Venâncio Aires, acontece de 10 a 12 de maio e tem como principal objetivo incentivar a cultura e as tradições gaúchas. Ao todo, serão mais de 400 laçadores das mais diversas partes do estado e de Santa Catarina, além dos familiares que irão acompanhar as competições. Serão em torno de 15 modalidades, com destaque para a Dupla Oficial Taça Fenachim e o 1º Duelo de Prendas. Com programação já definida, o evento distribuirá prêmios em dinheiro e troféus para os vencedores das competições, além da Taça Fenachim.

Pavilhão da Agroindústria Familiar

Trazendo o que há de melhor da agroindústria familiar, o setor terá local de destaque na festa. Espaço já tradicional, querido e reconhecido pelos visitantes da feira, o Pavilhão da Agroindústria Familiar irá disponibilizar uma diversidade de produtos, que em mais de 20 bancas terá desde alimentos até flores e folhagens. Na gastronomia, o destaque é para itens como melado, aipim, mel, embutidos de suínos e bovinos, ovos, queijos, licor e doce de leite. Dentre as outras atrações, estão arte com porongo e viveiros destinados a flores e folhagens, onde o público poderá encontrar mudas de erva-mate, bromélias, orquídeas e suculentas.

Os passaportes podem ser adquiridos no site www.minhaentrada.com.br.

