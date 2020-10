Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena e o prêmio acumula em 45 milhões de reais

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Os números sorteados foram: 03, 27, 39, 46, 47 e 60. (Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.312 da Mega Sena realizado neste sábado (24) ,no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou, e o valor previsto para o próximo sorteio, que ocorrerá na quarta-feira (28), subiu para R$ 45 milhões. Os números sorteados foram: 03, 27, 39, 46, 47 e 60.

