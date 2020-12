Brasil Ninguém acerta a Mega-Sena e o prêmio acumula em R$ 32 milhões

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Os números sorteados foram: 02, 16, 19, 31, 43 e 60.(Foto: Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio do concurso 2.324 da Mega-Sena, que foi realizado na noite deste sábado (5) no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O prêmio acumulou e, para o próximo sorteio, que ocorrerá na terça-feira (8), os ganhadores podem levar 32 milhões de reais. Os números sorteados foram: 02, 16, 19, 31, 43 e 60.

