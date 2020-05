Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.266 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (30). O prêmio acumulou. Os números contemplados foram 10, 23, 31, 37, 58 e 59. A Quina teve 50 acertadores; cada um levará R$ 64.685,64. O próximo concurso será na quarta-feira (3). O prêmio é estimado em R$ 45 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília-DF) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet.