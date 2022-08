Brasil Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 7,5 milhões

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

As dezenas sorteadas foram 04, 10, 15, 39, 41 e 49. Foto: Agência Brasil As dezenas sorteadas foram 04, 10, 15, 39, 41 e 49. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.511 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (17) em São Paulo. O prêmio acumulou. As dezenas sorteadas foram 04, 10, 15, 39, 41 e 49.

A quina teve 31 apostas ganhadoras; cada uma receberá R$ 55.886,42. A quadra teve 2.031 apostas vencedoras; cada uma receberá R$ 1.218,59.

O próximo concurso (2.512) será no sábado (20). O prêmio é estimado em R$ 7,5 milhões.

Bolão

Uma forma de apostar na Mega-Sena, além dos jogos individuais, é formar um grupo para escolher os números, o chamado Bolão.

Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que pode resgatar a sua parte do prêmio individualmente.

Os bolões têm valor mínimo de R$ 10 e cada cota deve ser de pelo menos R$ 5, sendo possível realizar um bolão de no mínimo duas e no máximo 100 cotas.

O apostador também pode adquirir cotas de bolões organizados pelas lotéricas. Basta solicitar ao atendente a quantidade de cotas que deseja e guardar o recibo para conferir a aposta no dia do sorteio.

Nesse caso, poderá ser cobrada uma tarifa de serviço adicional de até 35% do valor da cota, a critério da lotérica.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

