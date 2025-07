Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e Mega-Sena acumula em R$ 42 milhões

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

As dezenas sorteadas foram: 14 - 24 - 36 - 44 - 46 - 54. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil As dezenas sorteadas foram: 14 - 24 - 36 - 44 - 46 - 54. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil) Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira (24), o sorteio do concurso 2.892 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 35.607.531,86.

As dezenas sorteadas foram: 14 – 24 – 36 – 44 – 46 – 54. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 42 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no próximo sábado (26).

Sem ganhadores do prêmio principal, 42 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 68.977,98 cada, e outros 3.711 apostadores ficarão com R$ 1.115,24 por acertarem a quadra.

As apostas para a Mega-sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas.

