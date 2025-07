Economia Presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu diz que acordo entre Mercosul e União Europeia está próximo

Por Redação O Sul | 24 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











A presidência rotativa do Conselho da UE, atualmente sob comando da Dinamarca, também pode acelerar o processo. Foto: Reprodução A presidência rotativa do Conselho da UE, atualmente sob comando da Dinamarca, também pode acelerar o processo. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu, o alemão Bernd Lange, afirmou que o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado em dezembro de 2024 após 25 anos de negociações, pode ser aprovado ainda este ano. Para entrar em vigor, o texto precisa passar pelo Conselho da União Europeia e pelo Parlamento Europeu, e Lange estima que a proposta deve reunir entre 400 e 500 votos dos 720 parlamentares.

Durante visita ao Brasil, Lange se reuniu com representantes do governo federal, como o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros das pastas do Desenvolvimento, Relações Exteriores e Trabalho. Também esteve no Porto de Santos e ressaltou o papel estratégico do país nas relações comerciais com o bloco europeu.

Segundo o parlamentar, o texto final do acordo passou por ajustes solicitados por eurodeputados e já está pronto. “O texto agora está realmente bom. Colocamos elementos adicionais e mudamos um pouco as regras de compras governamentais, segundo o interesse do Brasil e de Portugal”, disse Lange.

Entre os pontos considerados sensíveis, como as cláusulas ambientais e compras públicas, houve avanços. De acordo com Lange, foi alcançada uma abordagem comum sobre o Acordo de Paris e ajustes tarifários importantes foram realizados. “Acredito que é realmente um bom acordo para ambos os lados”, afirmou.

Sobre as resistências da França, especialmente do setor agrícola, o presidente da comissão destacou que o problema é mais interno do que ligado ao pacto com o Mercosul. “Os fazendeiros franceses têm pequenas propriedades. Precisamos encontrar uma solução dentro da União Europeia. No fim das contas, a França vai se beneficiar do acordo”, avaliou.

A presidência rotativa do Conselho da UE, atualmente sob comando da Dinamarca, também pode acelerar o processo. Lange disse ter conversado com o ministro do Comércio dinamarquês, que demonstrou interesse em concluir o tratado. “As condições para os investimentos europeus no Brasil estão claras e dão oportunidades para pequenas empresas nessa fase de reindustrialização”, apontou.

No Parlamento Europeu, o desafio está nas posições extremas. “Na extrema esquerda e na extrema direita, muitos votarão contra por questões de princípio. Há lobistas franceses que tentarão influenciar negativamente. Mas acredito que haverá uma maioria. Nessa situação geopolítica, um fracasso seria uma catástrofe”, alertou.

Lange comentou ainda sobre o papel dos Brics e não vê o grupo como obstáculo. “É uma resposta à dominação global do Ocidente. A Europa deve mostrar que é um parceiro previsível e confiável, que aprendeu com seu passado colonial”, disse, reconhecendo a relevância crescente de China e Rússia nas relações internacionais.

Sobre a ameaça tarifária dos Estados Unidos, liderada por Donald Trump, Lange destacou que o cenário mudou. “Não será como era antes de Trump. Precisamos proteger o sistema multilateral de comércio. A Europa representa 15% do comércio global e está comprometida com a OMC”, afirmou, criticando o bloqueio dos EUA ao mecanismo de apelações da organização.

Em resposta à escalada protecionista, a Europa já definiu contramedidas. Segundo Lange, estão prontos pacotes tarifários contra produtos americanos, inclusive nas áreas de aço, automóveis e tecnologia. “Queremos criar uma rede de parceiros confiáveis e dar previsibilidade para investimentos. O Brasil está sendo atacado e precisa de apoio. A resposta tem de ser coordenada”, concluiu.

(Com informações do O Estado de S.Paulo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/presidente-da-comissao-de-comercio-internacional-do-parlamento-europeu-diz-que-acordo-entre-mercosul-e-uniao-europeia-esta-proximo/

Presidente da Comissão de Comércio Internacional do Parlamento Europeu diz que acordo entre Mercosul e União Europeia está próximo

2025-07-24