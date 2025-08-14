Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Brasil Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 55 milhões

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

As dezenas sorteadas foram: 02-20-28-38-44-47.

Foto: ABr
As dezenas sorteadas foram: 02-20-28-38-44-47. (Foto: ABr)

A Caixa Econômica Federal realizou, nesta quinta-feira (14), o sorteio do concurso 2.901 da Mega-Sena, com um prêmio de R$ 46.211.026,95.

As dezenas sorteadas foram: 02-20-28-38-44-47. Nenhuma aposta acertou os seis números, deixando o prêmio principal acumulado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio, que ocorre no próximo sábado (16).

Sem ganhadores do prêmio principal, 38 apostas acertaram a quina e vão levar R$ 59.141,96 cada, e outros 3.111 apostadores ficarão com R$ 1.190,77 por terem acertado a quadra.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do concurso, nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. Os sorteios acontecem sempre às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), e contam com transmissão ao vivo pelas redes sociais da instituição.

O palpite mínimo custa R$ 6,00. Além desse modelo de aposta, com seis números selecionados, que paga o prêmio principal, ainda é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco dezenas. O Bolão Caixa é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm um preço mínimo de apenas R$ 15,00, com cada cota a partir de R$ 6,00.

