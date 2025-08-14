Quinta-feira, 14 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Porto Alegre Porto Alegre registra queda de mais de 90% nos assaltos a ônibus desde 2016

Por Redação O Sul | 14 de agosto de 2025

De janeiro a julho deste ano, foram registradas 48 assaltos nos ônibus da cidade

Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA
De janeiro a julho deste ano, foram registradas 48 assaltos nos ônibus da cidade. (Foto: Gustavo Roth/EPTC/PMPA)

De janeiro a julho de 2025, foram registradas 48 assaltos nos ônibus de Porto Alegre. O número se mantém estável nos últimos cinco anos, sem grandes variações. Mas, desde 2016, quando ocorreram 915 assaltos, houve uma redução de 94,75%, se comparados com os números parciais deste ano. Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (14) durante o Fórum Transporte Seguro.

Assaltos a ônibus em Porto Alegre – ocorrências/ano

– 2016 – 915;
– 2017 – 612;
– 2018 – 400;
– 2019 – 191;
– 2020 – 140;
– 2021 – 61;
– 2022 – 40;
– 2023 – 55;
– 2024 – 61;
– 2025 – 48 (parcial).

Segundo especialistas do Fórum, a principal preocupação atualmente está nos terminais e nas paradas de ônibus. “É importante que o passageiro evite permanecer nas paradas por tempo prolongado antes da chegada do ônibus, utilizando, para isso, os aplicativos que informam o tempo estimado de chegada dos coletivos”, orienta o gerente de fiscalização de transporte da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Adailton Maia.

O Fórum destaca que o sucesso das ações de segurança depende do registro de atitudes suspeitas e ocorrências pelo telefone 190 da Brigada Militar, com informações sobre número da linha, prefixo do ônibus, data e horário.

O boletim de ocorrência pode ser feito na Delegacia de Polícia On-line ou diretamente na Delegacia de Polícia Especializada de Repressão a Roubos em Transporte Coletivo (DRTC) — a primeira do País com essa especialidade — pelo telefone (51) 3288-8528.

O Fórum Transporte Seguro é formado por EPTC, Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, empresas de ônibus e entidades ligadas ao transporte coletivo. Criado em 2016, o grupo se reúne mensalmente para definir ações integradas de combate à criminalidade. Os resultados obtidos em Porto Alegre têm servido de referência para outras capitais, como Rio de Janeiro e São Paulo, onde os índices de assaltos permanecem elevados.

 

Arábia Saudita retoma importação da carne de aves do Rio Grande do Sul
