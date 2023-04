Pela terceira oportunidade, Suárez desperdiçou um pênalti na partida de estreia do Grêmio no Brasileirão contra o Santos. O centroavante não vem tendo um aproveitamento bom em penalidades máximas. Na temporada, o camisa 9 perdeu três pênaltis de cinco cobrados em 2023. O técnico Renato Portaluppi admitiu uma conversa sobre o tema com o uruguaio, mas minimizou os erros.

Durante a entrevista coletiva, o treinador foi perguntado sobre uma possível troca de batedor de pênaltis nas próximas partidas. O comandante gremista destacou a confiança no camisa 9 e que ninguém discute a qualidade do uruguaio.

“A gente treina. Todos os batedores sempre designo para conversarem dentro do campo e quem tiver com a confiança maior pode bater. Suárez está sempre com confiança. Todos têm treinado bem, mas muitas vezes o treinador tem que conversar. Esse tipo de conversa é no vestiário. Não vou falar em público. Até porque ninguém discute a qualidade do Suárez”, disse o treinador.

Além das cobranças perdidas por Suárez, o Grêmio perdeu uma penalidade máxima com Everton Galdino na primeira rodada do Gauchão contra o Caxias, no estádio Centenário.