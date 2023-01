Uma das primeiras medidas tomadas pelo novo comandante foi barrar a designação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, para comandar o 1º Batalhão de Ações e Comandos, unidade de Operações Especiais, em Goiânia (GO).

Lula, segundo presentes no encontro, se disse satisfeito e afirmou que acreditava no trabalho de Paiva. Uma semana depois de demitir o general Júlio Cesar de Arruda do comando do Exército, o clima da reunião foi positivo e de trabalho, com discussão de acomodações do Exército. Múcio justificou a troca no comando alegando que houve “fratura de confiança” na relação com o Exército. Agora, tem dito a interlocutores que a relação entre Planalto e Exército tem se acalmado.